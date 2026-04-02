IPL 2026, KKR vs SRH: इशान किशन की कप्तानी में आईपीएल 2026 के पहले मैच में आरसीबी से मिली हार के बाद हैदराबाद ने शानदार वापसी करते हुए अपने दूसरे लीग मैच में केकेआर को उसके घरेलू मैदान पर 65 रन से हरा दिया। इस मैच में हैदराबाद के लिए हेनरिक क्लासेन ने अर्धशतकीय पारी खेली जबकि अभिषेक और ट्रेलिस हेड हाफी सेंचुरी तो नहीं लगा पाए, लेकिन उनकी पारी टीम के लिए बेहद उपयोगी साबित हुई।

आईपीएल 2026 के छठे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद के साथ कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में हुआ। इस मैच में केकेआर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हैदराबाद ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 226 रन बनाए और केकेआर को जीत के लिए 227 रन का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में रहाणे की टीम 16 ओवर में 161 रन पर आउट हो गई और उसे हार मिली।

इशान किशन की कप्तानी में हैदराबाद को इस सीजन की पहली जीत मिली और इसके साथ ही इस टीम ने अंकतालिका में भी अपना खाता खोला। इशान का बतौर कप्तान इस लीग में ये पहली जीत भी रही। इशान की कप्तानी इस मैच में देखने योग्य रहा और उन्होंने अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल काफी चालाकी के साथ करते हुए कोलकाता को हराने में सफलता हासिल की।

हेनरिक क्लासेन ने लगाया अर्धशतक

अभिषेक शर्मा ने 48 रन जबकि ट्रेविस हेड ने 46 रन की पारी खेली और दोनों अर्धशतक से चूक गए। इशान किशन नहीं चल पाए और 9 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। अनिकेत वर्मा एक रन बनाकर आउट हो गए। नितिश कुमार रेड्डी 39 रन जबकि सलिल अरोड़ा डक पर अपना विकेट गंवा बैठे। क्लासेन 34 गेंदों पर अर्धशतक लगाया और 35 गेंदों पर 52 रन बनाकर आउट हुए। केकेआर के लिए ब्लेसिंग मुजरबानी ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए।

अंगकृष रघुवंशी की 52 रन की पारी

कोलकाता के लिए फिन एलन ने 28 रन जबकि कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 8 रन की पारी खेली। अंगकृष रघुवंशी ने 29 गेंदों पर 52 रन की पारी खेली जबकि कैमरन ग्रीन 2 रन पर रन आउट हो गए। रिंकू सिंह 35 रन बनाकर चलते बने जबकि अनुकूल रॉय डक पर विकेट गंवा बैठे। सुनील नरेन 12 रन बनाकर आउट हुए। कार्तिक त्यागी ने 5 रन बनाए और अपना विकेट गंवा दिया।

Match Ended Indian Premier League, 2026 Kolkata Knight Riders

161 (16.0) vs Sunrisers Hyderabad

226/8 (20.0) Match Ended ( Day – Match 6 )

Sunrisers Hyderabad beat Kolkata Knight Riders by 65 runs View Scorecard

केकेआर की प्लेइंग इलेवन

अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरन ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, ब्लेसिंग मुजरबानी।

कोलकाता नाइट राइडर्स इम्पैक्ट प्लेयर: फिन एलन, मनीष पांडे, सौरभ दुबे, रोवमैन पॉवेल, तेजस्वी दहिया।

हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, इशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, नितिश कुमार रेड्डी, सलिल अरोड़ा, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, जयदेव उनादकट, डेविड पायने।

सनराइजर्स हैदराबाद इम्पैक्ट प्लेयर: हर्षल पटेल, लियाम लिविंगस्टोन, ईशान मलिंगा, आर स्मरण, साकिब हुसैन।

IPL 2026 Points Table: कोलकाता-हैदराबाद मैच के बाद अंकतालिका, राजस्थान नंबर 1; टॉप-5 बैटर-बॉलर

IPL 2026 Points Table: आईपीएल 2026 के छठे मैच में हैदराबाद ने कोलकाता को 65 रन से हरा दिया और अपना खाता खोला। वहीं सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में केकेआर के बैटर अंगकृष रघुवंशी पहले नंबर पर आ गए। इशान किशन दूसरे नंबर पर हैं। पूरी पॉइंट्स टेबल देखने के लिए यहां क्लिक करें।

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