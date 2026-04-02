IPL 2026, KKR vs SRH: इशान किशन की कप्तानी में आईपीएल 2026 के पहले मैच में आरसीबी से मिली हार के बाद हैदराबाद ने शानदार वापसी करते हुए अपने दूसरे लीग मैच में केकेआर को उसके घरेलू मैदान पर 65 रन से हरा दिया। इस मैच में हैदराबाद के लिए हेनरिक क्लासेन ने अर्धशतकीय पारी खेली जबकि अभिषेक और ट्रेलिस हेड हाफी सेंचुरी तो नहीं लगा पाए, लेकिन उनकी पारी टीम के लिए बेहद उपयोगी साबित हुई।
आईपीएल 2026 के छठे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद के साथ कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में हुआ। इस मैच में केकेआर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हैदराबाद ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 226 रन बनाए और केकेआर को जीत के लिए 227 रन का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में रहाणे की टीम 16 ओवर में 161 रन पर आउट हो गई और उसे हार मिली।
इशान किशन की कप्तानी में हैदराबाद को इस सीजन की पहली जीत मिली और इसके साथ ही इस टीम ने अंकतालिका में भी अपना खाता खोला। इशान का बतौर कप्तान इस लीग में ये पहली जीत भी रही। इशान की कप्तानी इस मैच में देखने योग्य रहा और उन्होंने अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल काफी चालाकी के साथ करते हुए कोलकाता को हराने में सफलता हासिल की।
हेनरिक क्लासेन ने लगाया अर्धशतक
अभिषेक शर्मा ने 48 रन जबकि ट्रेविस हेड ने 46 रन की पारी खेली और दोनों अर्धशतक से चूक गए। इशान किशन नहीं चल पाए और 9 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। अनिकेत वर्मा एक रन बनाकर आउट हो गए। नितिश कुमार रेड्डी 39 रन जबकि सलिल अरोड़ा डक पर अपना विकेट गंवा बैठे। क्लासेन 34 गेंदों पर अर्धशतक लगाया और 35 गेंदों पर 52 रन बनाकर आउट हुए। केकेआर के लिए ब्लेसिंग मुजरबानी ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए।
अंगकृष रघुवंशी की 52 रन की पारी
कोलकाता के लिए फिन एलन ने 28 रन जबकि कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 8 रन की पारी खेली। अंगकृष रघुवंशी ने 29 गेंदों पर 52 रन की पारी खेली जबकि कैमरन ग्रीन 2 रन पर रन आउट हो गए। रिंकू सिंह 35 रन बनाकर चलते बने जबकि अनुकूल रॉय डक पर विकेट गंवा बैठे। सुनील नरेन 12 रन बनाकर आउट हुए। कार्तिक त्यागी ने 5 रन बनाए और अपना विकेट गंवा दिया।
Indian Premier League, 2026
Kolkata Knight Riders
161 (16.0)
Sunrisers Hyderabad
226/8 (20.0)
Match Ended ( Day – Match 6 )
Sunrisers Hyderabad beat Kolkata Knight Riders by 65 runs
केकेआर की प्लेइंग इलेवन
अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरन ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, ब्लेसिंग मुजरबानी।
कोलकाता नाइट राइडर्स इम्पैक्ट प्लेयर: फिन एलन, मनीष पांडे, सौरभ दुबे, रोवमैन पॉवेल, तेजस्वी दहिया।
हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन
अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, इशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, नितिश कुमार रेड्डी, सलिल अरोड़ा, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, जयदेव उनादकट, डेविड पायने।
सनराइजर्स हैदराबाद इम्पैक्ट प्लेयर: हर्षल पटेल, लियाम लिविंगस्टोन, ईशान मलिंगा, आर स्मरण, साकिब हुसैन।
IPL 2026 Points Table: कोलकाता-हैदराबाद मैच के बाद अंकतालिका, राजस्थान नंबर 1; टॉप-5 बैटर-बॉलर
IPL 2026 Points Table: आईपीएल 2026 के छठे मैच में हैदराबाद ने कोलकाता को 65 रन से हरा दिया और अपना खाता खोला। वहीं सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में केकेआर के बैटर अंगकृष रघुवंशी पहले नंबर पर आ गए। इशान किशन दूसरे नंबर पर हैं। पूरी पॉइंट्स टेबल देखने के लिए यहां क्लिक करें।
IPL 2026 Points Table: कोलकाता-हैदराबाद मैच के बाद अंकतालिका, राजस्थान नंबर 1; टॉप-5 बैटर-बॉलर
KKR vs SRH Live: हैदराबाद को 65 रन से मिली जीत
हैदराबाद ने केकेआर को उनके घरेलू मैदान पर 65 रन से हरा दिया। इस मैच में हैदराबाद की बल्लेबाजी व गेंदबाजी अच्छी रही और इसका नतीजा ये रहा कि इस टीम को जीत नसीब हुई। इशान किशन की कप्तानी इस मुकाबले में काफी अच्छी रही।
केकेआर का 9वां विकेट कार्तिक त्यागी के रूप में गिरा जिन्होंने 5 गेंदों पर 5 रन की पारी खेली। इसके बाद वरुण भी डक पर आउट हो गए और केकेआर को हार मिली।
सुनील नरेन ने 4 गेंदों पर 12 रन बनाए और ईशान मलिंगा की गेंद पर अनिकेत वर्मा के हाथों कैच आउट हो गए। इसी ओवर में 10 रन पर रमनदीप सिंह आउट हो गए। केकेआर ने 15 ओवर में 8 विकेट पर 159 रन बना लिए हैं। हैदराबाद जीत की तरफ अग्रसर है।
केकेआर का स्कोर 150 के पार पहुंच चुका है। इस टीम ने 14 ओवर में 6 विकेट पर 151 रन बना लिए हैं। रमनदीप सिंह और सुनील नरेन क्रीज पर हैं।
नितिश रेड्डी ने अनुकूल रॉय को डक पर आउट कर दिया। रमनदीप सिंह क्रीज पर आए हैं। 12 ओवर में 5 विकेट पर 123 रन बन चुके हैं। केकेआर के लिए यहां से जीतना आसान तो नहीं लग रहा है।
अंगकृष रघुवंशी 52 रन बनाकर रन आउट हो गए। बैटिंग के लिए अनुकूल रॉय क्रीज पर आए हैं। 11 ओवर में 4 विकेट पर 120 रन बन चुके हैं। अब 54 गेंदों पर 107 रन की जरूरत है।
अंगकृष रघुवंशी ने 27 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। केकेआर ने 10 ओवर में 3 विकेट पर 110 रन बना लिए हैं। रिंकू सिंह भी रघुवंशी के साथ क्रीज पर मौजूद हैं।
अभिषेक शर्मा ने KKR के खिलाफ 4 छक्के लगा पूरी की खास सेंचुरी, डेविड वॉर्नर के लिस्ट में हुए शामिल
अजिक्य रहाणे इस मैच में नहीं चल पाए और वो 9 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए। केकेआर का दूसरा विकेट गिर चुका है। 7 ओवर में 3 विकेट पर 79 रन बन चुके हैं।
KKR vs SRH Live: केकेआर का स्कोर 50 के पार
केकेआर ने 4 ओवर में 1 विकेट पर 57 रन बना लिए हैं। कोलकाता को जीत के लिए तेजी से रन बनाने की जरूरत है। फिन एलन ने टीम को तेज शुरुआत दिला दी थी।
फिन एलन ने 7 गेंदों पर 28 रन बनाए, लेकिन हर्ष दुबे की गेंद पर कैच आउट हो गए। केकेआर का पहला विकेट गिरा। इस टीम ने 2 ओवर में एक विकेट पर 33 रन बना लिए हैं। रहाणे और रघुवंशी क्रीज पर हैं।
KKR vs SRH Live: पहले ओवर में बने 25 रन
केकेआर ने शानदार शुरुआत की और पहले ही ओवर में 25 रन बने। फिन एलन ने 2 छक्के और 3 चौके लगाए। एलन तूफानी अंदाज में नजर आ रहे हैं।
KKR vs SRH Live: रहाणे और फिन एलन क्रीज पर
केकेआर के लिए ओपन करने के लिए अजिंक्य रहाणे और फिन एलन क्रीज पर आए हैं। एन ने आते ही दूसरी ही गेंद पर चौका लगाया और अपना खाता खोला। डेविड पेन ने हैदराबाद के लिए गेंदबाजी की शुरुआत की।
'मैं कपिल देव-धोनी से माफी मांगना चाहूंगा'; युवराज सिंह ने कहा- मैंने पापा से कहा था ये ठीक नहीं है
केकेआर को जीत के लिए 227 रन का टारगेट
हैदराबाद ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 226 रन बनाए और केकेआर को जीत के लिए 227 रन बनाने हैं। क्लासेन ने हैदराबाद के लिए सबसे बड़ी 52 रन की पारी खेली।
नितिश रेड्डी ने 24 गेंदों पर 39 रन की पारी खेली। हैदराबाद का 5वां विकेट गिरा। वहीं सलिल अरोड़ा डक पर आउट हो गए। ये दोनों विकेट लगातार दो गेंदों पर वैभव अरोड़ा ने लिए। 19 ओवर में 6 विकेट पर 211 रन बन चुके हैं।
क्लासेन-नितिश ने पारी को संभाला
क्लासेन और नितिश ने पारी को संभाल लिया है और 17 ओवर में 4 विकेट पर 184 रन बन चुके हैं। दोनों के बीच 46 गेंदों पर 66 रन की साझेदारी हो चुकी है।
हैदराबाद का स्कोर 150 के पार
हैदराबाद का स्कोर 14 ओवर में 4 विकेट पर 155 रन हो चुका है। क्लासेन और नितिश रेड्डी रन के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं।
12 ओवर में बने 140 रन
हैदराबाद की टीम के 3 विकेट जल्दी-जल्दी गिरे और टीम के रन का मोमेंटम टूट गया। 12 ओवर में इस टीम ने 4 विकेट पर 140 रन बना लिे हैं। क्लासेन और नितिश रेड्डी क्रीज पर हैं।
मुस्तफिजुर का केकेआर से बाहर होना दुर्भाग्यपूर्ण, आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल बोले- उम्मीद है आगे ऐसा नहीं होगा
हैदराबाद का चौथा विकेट अनिकेत के रूप में गिरा जिन्होंने एक रन बनाए। हैदराबाद की टीम ने 10 ओवर में 4 विकेट पर 123 रन बना लिए हैं।
अभिषेक अर्धशतक से चूके
अभिषेक शर्मा 21 गेंदों पर 48 रन बनाकर आउट हो गए। अनिकेत वर्मा अब क्रीज पर आए हैं। अभिषेक का विकेट मुजरवानी की गेंद पर गिरा और उनका कैच वरुण चक्रवर्ती ने लपका।
KKR vs SRH Live Score: इशान 14 रन पर आउट
इशान इस मैच में 14 रन पर आउट हुए और रिंकू सिंह ने उनका कैच पकड़ा। हैदराबाद का दूसरा विकेट गिर चुका है। क्लासेन क्रीज पर आ चुके हैं।
KKR vs SRH Live Score: हैदराबाद का स्कोर 100 के पार
हैदराबाद की टीम गजब की बैटिंग कर रही है। 8 ओवर में एक विकेट पर 110 रन बन चुके हैं। अभिषेक और इशान कमाल का खेल दिखा रहे हैं।
KKR vs SRH Live Score: पावरप्ले में बने 84 रन
हैदराबाद ने तगड़ी बैटिंग की और पावरप्ले में यानी 6 ओवर में एक विकेट पर 84 रन बन चुके हैं। अभिषेक 34 रन बनाकर खेल रहे हैं।
रोहित, अभिषेक, मैक्सवेस समेत 8 खिलाड़ियों का टूटा रिकॉर्ड; पाकिस्तानी बैटर साहिबजादा फरहान ने T20 में किया कमाल
KKR vs SRH Live Score: हेड 46 रन बनाकर आउट
हेड ने 21 गेंदों पर 46 रन बनाए और कैच आउट हुए। पहले विकेट के लिए उन्होंने अभिषेक के साथ 82 रन की साझेदारी दी। इशान किशन क्रीज पर आए हैं।
KKR vs SRH Live Score: 5वें ओवर में बने 25 रन
अभिषेक ने 5वें ओवर में 2 छक्के और 3 चौके लगाए और इस ओवर में कुल 25 रन बने। हैदराबाद ने 5 ओवर में बिना किसी नुकसान के 71 रन बना लिए हैं। केकेआर परेशानी में नजर आ रहा है।
KKR vs SRH Live Score: हेड ने तीसरे ओवर में बनाए 20 रन
हेड ने तीसरे ओवर में दो चौके और 2 छक्के लगाए। हैदराबाद ने 3 ओवर में 43 रन बना लिए हैं। कोई विकेट नहीं गिरा है।