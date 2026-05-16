KKR vs GT Live Cricket Match Scorecard, IPL 2026: आईपीएल 2026 के 60वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना गुजरात टाइटंस के साथ इडेन गार्डन स्टेडियम, कोलकाता में होगा। गुजरात की नजर इस मैच में जीत हासिल कर प्लेऑफ में जगह बनाने पर होगी तो वहीं केकेआर इस मैच को जीतकर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बचाए रखना चाहेगी। गुजरात 16 अंक के साथ अंकतालिका में दूसरे स्थान पर है जबकि केकेआर 9 अंक के साथ 8वें स्थान पर मौजूद है। गुजरात इस मैच को जीतकर अंकतालिका में पहले स्थान पर 18 अंक के साथ पहुंच जाएगी।

Indian Premier League, 2026 Kolkata Knight Riders

vs Gujarat Titans

Match Yet To Begin ( Day – Match 60 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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