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KKR vs GT Live Cricket Match Scorecard, IPL 2026: आईपीएल 2026 के 60वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना गुजरात टाइटंस के साथ इडेन गार्डन स्टेडियम, कोलकाता में होगा। गुजरात की नजर इस मैच में जीत हासिल कर प्लेऑफ में जगह बनाने पर होगी तो वहीं केकेआर इस मैच को जीतकर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बचाए रखना चाहेगी। गुजरात 16 अंक के साथ अंकतालिका में दूसरे स्थान पर है जबकि केकेआर 9 अंक के साथ 8वें स्थान पर मौजूद है। गुजरात इस मैच को जीतकर अंकतालिका में पहले स्थान पर 18 अंक के साथ पहुंच जाएगी।

Indian Premier League, 2026

Kolkata Knight Riders 

vs

Gujarat Titans  

Match Yet To Begin ( Day – Match 60 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)

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Live Updates
17:34 (IST) 16 May 2026

KKR vs GT Today Match: वरुण चक्रवर्ती के खेलने पर सस्पेंस

गुजरात के खिलाफ वरुण खेलेंगे या नहीं इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। वरुण पिछले मैच में भी नहीं खेले थे। उनके खेलने पर फैसला टॉस के वक्त लिया जाएगा। हालांकि वरुण के नहीं खेलने से टीम को नुकसान हो रहा है।

17:33 (IST) 16 May 2026

वैभव से आगे अभिषेक, संजू-कोहली-मार्श-साई सुदर्शन नंबर 4; IPL 2026 के 59 मैचों तक सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगाने वाले टॉप-6 बैटर

आईपीएल 2026 के 59 मैच तक सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अभी वैभव से आगे अभिषेक चल रहे हैं। टॉप-6 की लिस्ट में संजू, कोहली जैसे बैटर भी शामिल हैं। ...पूरी जानकारी
17:32 (IST) 16 May 2026

KKR vs GT Today Match: गुजरात के पास पहले स्थान पर पहुंचने का मौका

गुजरात की टीम के अभी 16 अंक हैं और अगर ये टीम केकेआर को हरा देती है तो उसके 18 अंक हो जाएंगे और ये अंकतालिका में पहले नंबर पर पहुंच जाएगी साथ ही साथ प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई भी कर जाएगी।

17:30 (IST) 16 May 2026

KKR vs GT Today Match: केकेआर के लिए जीत जरूरी

केकेआर को अगर प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाओं को बनाए रखना है तो उसे इस मैच में हर हाल में जीत दर्ज करनी ही होगी। अगर उसे हार मिलती है तो ये टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली तीसरी टीम बन जाएगी।

17:29 (IST) 16 May 2026

KKR vs GT Today Match: गुजरात दूसरे स्थान पर मौजूद

गुजरात की टीम इस वक्त शानदार प्रदर्शन कर रही है। इस टीम ने अब तक 12 मैच खेले हैं जिसमें उसे 8 मैचों में जीत मिली है जबकि उसे 4 मैचों में हार मिली है। इस टीम के कुल 16 अंक हैं और ये अंकतालिका में दूसरे स्थान पर है।

17:27 (IST) 16 May 2026

KKR vs GT Today Match: केकेआर अंकतालिका में 8वें नंबर पर

केकेआर के अभी 9 अंक हैं और ये टीम अंकतालिका में 8वें स्थान पर है। इस टीम ने अब तक खेले 11 मैचों में 4 में जीत हासिल की है जबकि 6 में उसे हार मिली है। एक मैच बारिश की वजह से नहीं खेला जा सका था।

17:25 (IST) 16 May 2026

KKR vs GT Today Match: गुजरात की टीम

साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ग्लेन फिलिप्स, रविश्रीनिवासन साई किशोर, अनुज रावत, कुमार कुशाग्र, शाहरुख खान, अशोक शर्मा, ल्यूक वुड, कॉनर एस्टरहुइजन, इशांत शर्मा, जयंत यादव, कुलवंत खेजरोलिया, मानव सुथार, गुरनूर बरार।

17:25 (IST) 16 May 2026

KKR vs GT Today Match: केकेआर की टीम

अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, सौरभ दुबे, रमनदीप सिंह, तेजस्वी दहिया, नवदीप सैनी, टिम सीफर्ट, वरुण चक्रवर्ती, ब्लेसिंग मुजरबानी, मथीशा पथिराना, उमरान मलिक, राहुल त्रिपाठी, सार्थक रंजन, प्रशांत सोलंकी, दक्ष कामरा।

17:24 (IST) 16 May 2026

KKR vs GT Today Match: कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटंस

नमस्कार, जनसत्ता लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आईपीएल 2026 का 60वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच आज शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच की तमाम अपडेट्स हम आप तक अपने ब्लॉग के जरिए पहुंचाएंगे साथ ही साथ खेल व क्रिकेट की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।