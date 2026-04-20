Go to Live Updates

IPL 2026, GT vs MI Cricket Match Live Scorecard: आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस का मुकाबला मुंबई इंडियंस के साथ नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में होगा। इस मैच में मुंबई की टीम को जीत से कम कुछ नहीं चाहिए होगा जो इस वक्त अंकतालिका में सबसे आखिरी पायदान यानी 10वें स्थान पर है। पिछले 5 में से 4 मैच गंवा चुकी मुंबई की हालत काफी खराब है तो वहीं गुजरात की हालत फिर भी कुछ ठीक है। इस टीम ने गिल की कप्तानी में अब तक 5 में से 3 मैच जीते हैं और 6 अंक के साथ अंकतालिका में छठे स्थान पर है।

Indian Premier League, 2026

Gujarat Titans 

vs

Mumbai Indians  

Match Yet To Begin ( Day – Match 30 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)

View Scorecard

Live Updates
17:23 (IST) 20 Apr 2026

मिचेल सैंटनर हैं उपलब्ध

पिछले मुकाबले में मुंबई के लिए मिचेल सैंटनर नहीं खेले थे, लेकिन अब वो गुजरात के खिलाफ मुकाबले के लिए उपबल्ध हैं। उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी या नहीं इस पर भी नजरें टिकी रहने वाली है।

17:20 (IST) 20 Apr 2026

क्विंटन डिकॉक ने जड़ा था शतक

मुंबई के पिछले मैच में रोहित की जगह डिकॉक को मौका दिया गया था और उन्होंने शतक जड़ा था। यानी रोहित के आने के बाद उन्हें या फिर रयान को बिठाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी।

17:19 (IST) 20 Apr 2026

टॉस के बाद ही उठेगा पर्दा

रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं इससे पर्दा टॉस के बाद ही उठ पाएगा। उस वक्त पता चल जाएगा कि वो पूरी तरह से फिट हैं या नहीं। अगर रोहित खेलते हैं तो वो ओपन करेंगे या नहीं ये भी बड़ा सवाल है।

17:18 (IST) 20 Apr 2026

रोहित शर्मा के खेलने पर संदेह

रोहित शर्मा के खेलने पर संदेह बना हुआ है। हालांकि वो गुजरात के खिलाफ मैच से काफी पहले स्टेडियम पहुंचे ताकि उनके फिटनेस की जांच की जा सके और वो खेलने के लिए उपलब्ध हो पाएंगे या नहीं इससे पर्दा उठ सके। यानी उनका इस मैच में खेलना इस बात पर निर्भर करता है कि वो पूरी तरह से फिट हैं या नहीं।

17:16 (IST) 20 Apr 2026

रोहित-इशान की बराबरी पर आए पंत, संजू नंबर 2; IPL में 200+ रन चेज करते हुए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-6 बल्लेबाज

आईपीएल की एक पारी में सबसे ज्यादा बार 4 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर हैं जबकि पंत ने संजू सैमसन की बराबरी कर ली। ...पूरी जानकारी
17:15 (IST) 20 Apr 2026

GT vs MI Today Match: मुंबई को प्रदर्शन में सुधार करने की जरूरत

मुंबई में एक से बढ़कर एक दिग्गज स्टार खिलाड़ी हैं, लेकिन टीम का प्रदर्शन अब तक स्तरीय नहीं रहा है। टीम के दिग्गज प्लेयर्स उस तरह का खेल नहीं दिखा पा रहे हैं जैसी उनसे उम्मीद की जाती है।

17:12 (IST) 20 Apr 2026

GT vs MI Today Match: अंकतालिका में गुजरात छठे स्थान पर

गुजरात की टीम इस वक्त अंकतालिका में 6 अंक के साथ अभी छठे स्थान पर है। अगर वो मुंबई को हरा देती है तो इस टीम के पास अंकतालिका में तीसरे या चौथे नंबर पर पहुंचने का मौका होगा।

17:11 (IST) 20 Apr 2026

GT vs MI Today Match: गुजरात ने जीते हैं 5 में से 3 मैच

शुभमन गिल की कप्तानी में अब तक गुजरात का प्रदर्शन ठीक-ठाक रहा है और इस टीम ने अब तक खेले 5 मैचो में से 3 मैच जीते हैं जबकि 2 मैचों में उसे हार मिली है।

17:09 (IST) 20 Apr 2026

GT vs MI Today Match: अंकतालिका में 10वें स्थान पर मुंबई

मुंबई को अब एतक 5 में से एक मैच में जीत मिली है और इस टीम के सिर्फ 2 ही अंक हैं। ये टीम इस वक्त अंकतालिका में 10वें स्थान पर है। प्लेऑफ की होड़ में बने रहने के लिए इस टीम को कड़ी मेहनत की जरूरत है साथ ही जीत भी चाहिए।

17:08 (IST) 20 Apr 2026

GT vs MI Today Match: मुंबई का हाल बेहाल

हार्दिक पंड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस का हाल बेहाल है। इस टीम ने अब तक 5 मैच खेले हैं जिसमें उसे सिर्फ एक ही मैच में जीत मिली है और इस टीम ने 4 मैच गंवाए हैं।

17:07 (IST) 20 Apr 2026

GT vs MI Today Match: गुजरात की टीम

शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अशोक शर्मा, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, शाहरुख खान, ईशांत शर्मा, जयंत यादव, जेसन होल्डर, ल्यूक वुड, रविश्रीनिवासन साई किशोर, कुलवंत खजरोलिया, अनुज रावत, मानव सुथार, कुमार कुशाग्र, अरशद खान, गुरनूर बराड़, निशांत सिंधु, कॉनर एस्टरहुइजन।

17:06 (IST) 20 Apr 2026

GT vs MI Today Match: मुंबई इंडियंस की टीम

क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेलटन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, मयंक रावत, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, ट्रेंट बाउल्ट, कॉर्बिन बॉश, मिचेल सैंटनर, अश्विनी कुमार, विल जैक, मयंक मारकंडे, रघु शर्मा, राज बावा, रॉबिन मिंज, एएम गजनफर, दानिश मालेवार, कृष भगत, मोहम्मद सलाउद्दीन इजहार।

17:05 (IST) 20 Apr 2026

GT vs MI Today Match: मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात जाइंट्स

नमस्कार, जनसत्ता डॉट कॉम के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आईपीएल 2026 के 30वें मैच में गुजरात का सामना मुंबई से होगा और इस मैच से जुड़ी सभी जानकारी हम आप तक अपने ब्लॉग के जरिए पहुंचाएंगे जबकि खेल और क्रिकेट की अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।