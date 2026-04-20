IPL 2026, GT vs MI Cricket Match Live Scorecard: आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस का मुकाबला मुंबई इंडियंस के साथ नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में होगा। इस मैच में मुंबई की टीम को जीत से कम कुछ नहीं चाहिए होगा जो इस वक्त अंकतालिका में सबसे आखिरी पायदान यानी 10वें स्थान पर है। पिछले 5 में से 4 मैच गंवा चुकी मुंबई की हालत काफी खराब है तो वहीं गुजरात की हालत फिर भी कुछ ठीक है। इस टीम ने गिल की कप्तानी में अब तक 5 में से 3 मैच जीते हैं और 6 अंक के साथ अंकतालिका में छठे स्थान पर है।

Indian Premier League, 2026 Gujarat Titans

vs Mumbai Indians

Match Yet To Begin ( Day – Match 30 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

Live Updates