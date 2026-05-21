IPL 2026 GT vs CSK 66TH Match Date, Timing, Venue, Team Squad, Player List: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का 66वां मुकाबला गुरुवार 21 मई को गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2026 में अब तक 13 मैच खेले हैं। इसमें से उसने आठ में जीत हासिल की है, जबकि पांच में हार का सामना किया है। आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में गुजरात टाइटंस के 16 अंक हैं और नेट रनरेट +0.400 है। गुजरात टाइटंस आईपीएल 2026 में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है।

चेन्नई सुपर किंग्स भी आईपीएल 2026 में प्लेऑफ की रेस अभी बनी हुई है। चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक 13 मैच खेले हैं। इसमें उसके 12 अंक हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक 13 में से छह मैच में जीत हासिल की है, जबकि सात मुकाबलों में हार झेली है। चेन्नई सुपर किंग्स -0.016 के नेट रनरेट के साथ आईपीएल 2026 की अंक तालिका में सातवीं पायदान पर है।

गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स हेड-टू-हेड

इंडियन प्रीमियर लीग में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अब तक नौ मैच खेले गए हैं और इन मुकाबलों में दोनों का पलड़ा लगभग बराबरी का ही रहा है। गुजरात टाइटंस ने पांच मैच में जीत हासिल की है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स चार मुकाबले जीतने में सफल रही है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों ही 2-2 बार जीत हासिल करने में सफल रही हैं।

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

क्या 200 से कम स्कोर वाला मैच होगा? गुजरात टाइटंस ने इस मैदान पर अपने छह में से चार मैच जीते हैं। इसमें दो बार 200 से कम के स्कोर का पीछा करते हुए और दो बार स्कोर का बचाव करने वाले मुकाबले भी शामिल हैं। अहदमाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच ऐसी है जहां तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है और गति में बदलाव से बल्लेबाजों को परेशानी होती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है।

Indian Premier League, 2026 Gujarat Titans

vs Chennai Super Kings

Match Yet To Begin ( Day – Match 66 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स मैच पिच नंबर 7 पर खेला जाएगा, जो लाल मिट्टी से बनी है। इस सीजन इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार (चार अप्रैल 2026) हुआ है। उस मैच में कुल 414 रन बने थे, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने 210 रन का बचाव किया था। इस IPL में यह एकमात्र ऐसा मौका था जब किसी टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और सफलतापूर्वक अपने स्कोर का बचाव कर पाई।

गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग इलेवन

शुभमन गिल की टीम में कोई नई चोट नहीं है। पिछले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राशिद खान के चार विकेट-रहित ओवरों में 57 रन बनाए थे। यह IPL में उनका अब तक का सबसे महंगा प्रदर्शन है। इससे पहले इसी सीजन एमए चिदंबरम स्टेडियम में CSK ने भी उनके एकमात्र ओवर में 21 रन बनाकर उन्हें बुरी तरह धोया था। हालांकि, ये दोनों मैच ऐसे सीजन में अपवाद हैं, जिसमें राशिद खान ने 13 मैचों में 16 विकेट लेकर GT के लिए मध्य-ओवर के प्रमुख तुरुप के पत्तों में से एक के रूप में अपनी जगह बनाए रखी है। वह लीग चरण का समापन एक जबरदस्त प्रदर्शन के साथ करना चाहेंगे।

ऋतुराज गायकवाड़ की इस साल शुरुआत धीमी रही है। उनके सामने एक और मुश्किल चुनौती है। मोहम्मद सिराज के खिलाफ उन्होंने 99 (72) रन बनाए हैं और दो बार आउट हुए हैं। वहीं कगिसो रबाडा के खिलाफ उन्होंने 71 रन (जितनी गेंदें, उतने ही रन) बनाए हैं और तीन बार आउट हुए हैं। पिछले मैच में ऋतुराज गायकवाड़ ने 60 गेंदों में 74 रन बनाए थे। हालांकि, एक समय वह 37 गेंद में सिर्फ 20 रन पर थे। उस पारी में उन्होंने 35 गेंद तक कोई बाउंड्री नहीं लगाई थी, जो आईपीएल 2026 में बाउंड्री के बिना खेली गई सबसे लंबी पारी थी।

गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग XII: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, जेसन होल्डर, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, आर साई किशोर, मोहम्मद सिराज।

चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग इलेवन

चेन्नई सुपर किंग्स में एमएस धोनी के खेलने या न खेलने को लेकर चल रही अटकलें (क्या वे खेलेंगे, या नहीं?) दो रात पहले भी जारी थीं। ताजा समाचार यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स के आखिरी लीग मैच के लिए वह अहमदाबाद नहीं गए हैं।

ऋतुराज गायकवाड़ इस सीजन CSK के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन पावरप्ले में उनका 121 का स्ट्राइक रेट है। यह 200 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में सबसे कम है।

CSK के लिए अपने पहले ही सीजन में संजू सैमसन के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए ऋतुराज गायकवाड़ पर बल्लेबाजी स्तर ऊपर उठाने का दबाव लगातार बढ़ रहा है। भले ही कप्तानी के मामले में उन्हें अभी शायद उतना दबाव महसूस न हो रहा हो।

अकील होसेन बनाम जोस बटलर का मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। जोस बटलर ने टी20 में अकील होसेन की 105 गेंद में 138.09 के स्ट्राइक रेट से 145 रन बनाए हैं और 4 बार आउट हुए। वहीं, साई सुदर्शन ने अकील होसेन की सिर्फ नौ गेंद में 24 रन बनाए हैं और एक बार आउट हुए हैं।

चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित XII: संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अकील होसेन, नूर अहमद, अंशुल कम्बोज, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी।

गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

मुकाबला: IPL 2026 का 66वां मैच, गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स

IPL 2026 का 66वां मैच, गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स मैच की तारीख: 21 मई 2026 (गुरुवार)

21 मई 2026 (गुरुवार) टॉस का समय: शाम 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

शाम 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार) मैच शुरू होने का समय: शाम 7:30 बजे (भारतीय समयानुसार)

शाम 7:30 बजे (भारतीय समयानुसार) मैदान: नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद।

नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। सीधा प्रसारण: गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स मैच भारत में टीवी पर Star Sports (स्टार स्पोर्ट्स) नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर LIVE उपलब्ध होगा।

गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स मैच भारत में टीवी पर Star Sports (स्टार स्पोर्ट्स) नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर LIVE उपलब्ध होगा। लाइव स्ट्रीमिंग: गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स मैच की भारत में लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar वेबसाइट और ऐप पर उपलब्ध होगी।

गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स मैच से जुड़े रोचक आंकड़े

शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर का अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टी20 क्रिकेट में क्रमशः 156.24, 156.74 और 153.98 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं।

गुजरात टाइटंस ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में पावरप्ले में 26 विकेट लिए हैं, जो किसी भी दूसरी टीम से ज्यादा हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने 10 विकेट ही लिए हैं।

2026 में पावरप्ले में 26 विकेट लिए हैं, जो किसी भी दूसरी टीम से ज्यादा हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने 10 विकेट ही लिए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2023 सीजन के बाद से इस मैदान पर तेज गेंदबाजों ने 282 विकेट लिए हैं, जबकि स्पिनरों ने 110 विकेट लिए हैं।

गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का फुल स्क्वॉड

गुजरात टाइटंस की पूरी टीम: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, मोहम्मद सिराज, राहुल तेवतिया, ग्लेन फिलिप्स, अनुज रावत, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलवंत खेजरोलिया, इशांत शर्मा, जयंत यादव, ल्यूक वुड, शाहरुख खान, मानव सुतार, कुमार कुशाग्र, गुरनूर बरार, अशोक शर्मा, कॉनर एस्टरहुइजन।

चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी टीम: संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अकील होसेन, नूर अहमद, अंशुल कम्बोज, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, मैथ्यू शॉर्ट, सरफराज खान, अमन खान, गुरजपनीत सिंह, आकाश मधवाल, जैकरी फॉल्क्स, एमएस धोनी, मैट हेनरी, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, कुलदीप यादव, मैकनील नोरोन्हा, डियान फॉरेस्टर।