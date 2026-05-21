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GT vs CSK Live Cricket Match Scorecard, IPL 2026: आईपीएल 2026 के 66वें मैच में गुजरात टाइटंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगा। गुजरात की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है जबकि सीएसके प्लेऑफ में पहुंचने के लिए जूझ रही है। इस मैच को सीएसके हर हाल में जीतना चाहेगी जिससे कि उसके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद बनी रहे हालांकि ये काफी मुश्किल लग रहा है तो वहीं गुजरात इस मैच को जीतकर अंकतालिका में अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहेगी जिससे कि वो पहले या दूसरे नंबर पर बनी रहे। गुजरात अंकतालिका में दूसरे नंबर पर है जबकि सीएसके अभी 7वें स्थान पर मौजूद है।

Indian Premier League, 2026

Gujarat Titans 

vs

Chennai Super Kings  

Match Yet To Begin ( Day – Match 66 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)

View Scorecard

Live Updates
18:25 (IST) 21 May 2026

क्रिस्टियानो रोनाल्डो रचेंगे इतिहास, तोड़ेंगे मेसी समेत 5 खिलाड़ियों का रिकॉर्ड; पुर्तगाल ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए किया टीम का ऐलान

फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के लिए पुर्तगाल की टीम का ऐलान कर दिया गया। इस टीम में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी चयन किया गया है। रोनाल्डो इस वर्ल्ड कप में उतरते ही एक साथ लियोनेल मेसी समेत 5 खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ...पूरी जानकारी
18:23 (IST) 21 May 2026

गुजरात की संभावित प्लेइंग 11

साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, जेसन होल्डर, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, साई किशोर, मोहम्मद सिराज।

18:23 (IST) 21 May 2026

सीएसके की संभावित प्लेइंग 11

संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अकील होसेन, नूर अहमद, अंशुल कम्बोज, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी।

18:13 (IST) 21 May 2026

संजू के बल्ले का चलना जरूरी

गुजरात के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए संजू के बल्ले का चलना बेहद जरूरी होगा। संजू का बल्ला जब-जब चला है सीएसके को जीत मिली है। उन्होंने इस सीजन में अब तक खेले 13 मैचों में 477 रन बनाए हैं।

18:11 (IST) 21 May 2026

शुभमन गिल भी हैं लय में

गुजरात के कप्तान शुभमन गिल भी लय में हैं और अपनी टीम के लिए रन बनाने में अब तक कामयाब रहे हैं। गिल ने अब तक खेले 12 मैचों में अपनी टीम के लिए 552 रन बनाए हैं।

17:46 (IST) 21 May 2026

वैभव ने मारी एंट्री, कोहली हैं नंबर 1; IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगाने वाले टॉप-7 भारतीय

वैभव सूर्यवंशी अब आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में एंट्री मार चुके हैं और इस स्थान पर पहुंच गए हैं। विराट कोहली इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। ...पूरी जानकारी
17:35 (IST) 21 May 2026

GT vs CSK LIVE Update: साई सुदर्शन हैं गजब की फॉर्म में

गुजरात के ओपनर साई सुदर्शन गजब की लय में हैं और वो इस टीम के लिए अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर भी हैं। साई ने अब तक खेले 13 मैचों में 554 रन बनाए हैं।

17:20 (IST) 21 May 2026
GT vs CSK LIVE Update: गुजरात हारा था आखिरी मैच

सीएसके के खिलाफ मुकाबले से ठीक पहले गुजरात को केकेआर ने 29 रन से पीट दिया था। इस मैच में केकेआर ने गुजरात के खिलाफ 147 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था जिसके जवाब में इस टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 218 रन बनाए थे।

17:18 (IST) 21 May 2026

GT vs CSK LIVE Update: सीएसके को आखिरी मैच में मिली थी हार

सीएसके को इससे पहले वाले मैच में हैदराबाद के खिलाफ हार मिली थी। हैदराबाद ने इस टीम को 5 विकेट से हराया था। सीएसके वापसी करना चाहेगी। हैदराबाद के खिलाफ सीएसके को उनकी कमजोर गेंदबाजी की वजह से हार मिली थी।

17:15 (IST) 21 May 2026

GT vs CSK Today Match: किसी भी हाल में जीतना चाहेगी सीएसके

सीएसके इस मैच को किसी भी हाल में जीतना चाहेगी जिससे की उसके प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी रहे। इस मैच को जीतने के बाद सीएसके के 14 अंक हो जाएंगे। हालांकि 14 अंक के साथ उसका प्लेऑफ में पहुंचना आसान तो नहीं लग रहा है।

17:13 (IST) 21 May 2026

GT vs CSK Today Match: 18 अंक हासिल करने पर होगी गुजरात की नजर

गुजरात के अभी 16 अंक हैं और अगर वो जीत जाती है तो उसके 18 अंक हो जाएंगे। हालांकि इस वक्त आरसीबी के भी 18 अंक ही हैं और वो पहले स्थान पर है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात अंकतालिका में पहले नंबर पर पहुंच पाती है या नहीं।

17:12 (IST) 21 May 2026

GT vs CSK Today Match: अंकतालिका में 7वें नंबर पर सीएसके

सीएसके अभी अंकतालिका में 12 अंक के साथ 7वें स्थान पर मौजूद है। इस टीम ने अब तक खेले 13 मैचों मेंं 6 मैच जीते थे और उसे 7 मैचों में हार मिली थी।

17:11 (IST) 21 May 2026

GT vs CSK Today Match: गुजरात दूसरे नंबर पर

गुजरात की टीम इस वक्त 16 अंक के साथ अंकतालिका में दूसरे नंबर पर है। इस टीम ने अब तक 13 में से 8 मैच जीते हैं और 5 मैचों में उसे हार मिली है।

17:10 (IST) 21 May 2026

GT vs CSK Today Match: गुजरात की टीम

साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, मोहम्मद सिराज, राहुल तेवतिया, ग्लेन फिलिप्स, अनुज रावत, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलवंत खेजरोलिया, इशांत शर्मा, जयंत यादव, ल्यूक वुड, शाहरुख खान, मानव सुतार, कुमार कुशाग्र, गुरनूर बरार, अशोक शर्मा, कॉनर एस्टरहुइजन।

17:10 (IST) 21 May 2026

GT vs CSK Today Match: सीएसके की टीम

संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अकील होसेन, नूर अहमद, अंशुल कम्बोज, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, मैथ्यू शॉर्ट, सरफराज खान, अमन खान, गुरजपनीत सिंह, आकाश मधवाल, जैकरी फॉल्क्स, एमएस धोनी, मैट हेनरी, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, कुलदीप यादव, मैकनील नोरोन्हा, डियान फॉरेस्टर।

17:08 (IST) 21 May 2026

GT vs CSK Today Match: गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स

नमस्कार, जनसत्ता लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आईपीएल 2026 का 66वां मैच गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स बीच आज शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच की तमाम अपडेट्स हम आप तक अपने ब्लॉग के जरिए पहुंचाएंगे साथ ही साथ खेल व क्रिकेट की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।