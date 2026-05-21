GT vs CSK Live Cricket Match Scorecard, IPL 2026: आईपीएल 2026 के 66वें मैच में गुजरात टाइटंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगा। गुजरात की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है जबकि सीएसके प्लेऑफ में पहुंचने के लिए जूझ रही है। इस मैच को सीएसके हर हाल में जीतना चाहेगी जिससे कि उसके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद बनी रहे हालांकि ये काफी मुश्किल लग रहा है तो वहीं गुजरात इस मैच को जीतकर अंकतालिका में अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहेगी जिससे कि वो पहले या दूसरे नंबर पर बनी रहे। गुजरात अंकतालिका में दूसरे नंबर पर है जबकि सीएसके अभी 7वें स्थान पर मौजूद है।

Indian Premier League, 2026 Gujarat Titans

vs Chennai Super Kings

Match Yet To Begin ( Day – Match 66 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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