SRH vs RR IPL 2026 Eliminator LIVE Score: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से बुधवार (27 मई) को न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। दोनों टीमों के लिए करो या मरो का मैच है। हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। जीतने वाली टीम की क्वालिफायर-2 में गुजरात टाइटंस से भिड़ंत होगी, जिसे क्वालिफायर-1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 23 मैच में सनराइजर्स ने 14 में जीत दर्ज की है। राजस्थान रॉयल्स ने 9 मैच जीते हैं। दोनों टीमों का इस सीजन दो बार आमना-सामना हुआ। दोनों बार राजस्थान रॉयल्स ने जीत दर्ज की थी। सनराइजर्स ने पहले मैच में 57 और दूसरे मैच में 5 विकेट से जीत दर्ज की थी।
Indian Premier League, 2026
Sunrisers Hyderabad
Rajasthan Royals
Match Yet To Begin ( Day – Eliminator )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर ऑप्शन के साथ)
यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), रियान पराग (कप्तान), दासुन शनाका, डोनोवन फरेरा, जोफ्रा आर्चर, शुभम दुबे, रवींद्र जडेजा/रवि बिश्नोई, नंद्रे बर्गर, यशराज पुंजा, बृजेश शर्मा
सनराइजर्स हैदराबाद स्क्वाड
अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, इशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, स्मरण रविचंद्रन, नितीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन, प्रफुल हिंगे, अनिकेत वर्मा, लियाम लिविंगस्टोन, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, कामिंडू मेंडिस, जीशान अंसारी, गेराल्ड कोएत्जी, दिलशान मदुशंका, क्रेन्स फुलेत्रा, ओंकार तरमाले, आरएस अंबरीश, अमित कुमार।
राजस्थान रॉयल्स स्क्वाड
यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, दसुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, यशराज पुंजा, बृजेश शर्मा, रविंद्र जडेजा, सुशांत मिश्रा, अमन राव पेराला, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे, एडम मिल्ने, संदीप शर्मा, शिमरोन हेटमायर, कुलदीप सेन, युद्धवीर सिंह चरक, क्वेना मफाका, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, इमनजोत सिंह चहल, विग्नेश पुथुर।
हेड टू हेड रिकॉर्ड
एलिमिनेटर जीतने वाली टीम क्वालिफायर-2 में गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी
करो या मरो का मैच
न्यू चंडीगढ़ में मुकाबला
