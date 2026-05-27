Go to Live Updates

SRH vs RR IPL 2026 Eliminator LIVE Score: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से बुधवार (27 मई) को न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। दोनों टीमों के लिए करो या मरो का मैच है। हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। जीतने वाली टीम की क्वालिफायर-2 में गुजरात टाइटंस से भिड़ंत होगी, जिसे क्वालिफायर-1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 23 मैच में सनराइजर्स ने 14 में जीत दर्ज की है। राजस्थान रॉयल्स ने 9 मैच जीते हैं। दोनों टीमों का इस सीजन दो बार आमना-सामना हुआ। दोनों बार राजस्थान रॉयल्स ने जीत दर्ज की थी। सनराइजर्स ने पहले मैच में 57 और दूसरे मैच में 5 विकेट से जीत दर्ज की थी।

Indian Premier League, 2026

Sunrisers Hyderabad 

vs

Rajasthan Royals  

Match Yet To Begin ( Day – Eliminator )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)

View Scorecard

Live Updates
17:56 (IST) 27 May 2026

राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर ऑप्शन के साथ)

यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), रियान पराग (कप्तान), दासुन शनाका, डोनोवन फरेरा, जोफ्रा आर्चर, शुभम दुबे, रवींद्र जडेजा/रवि बिश्नोई, नंद्रे बर्गर, यशराज पुंजा, बृजेश शर्मा

17:51 (IST) 27 May 2026

IPL प्लेऑफ में नहीं चलता अभिषेक शर्मा का बल्ला, 3 पारियों में 12 है सर्वोच्च स्कोर

अभिषेक शर्मा का आईपीएल के अलावा पंजाब और भारत के लिए भी टी20 में नॉकआउट मुकाबलों में प्रदर्शन खराब रहा है। उन्होंने 15 मैच में 17.71 के औसत और 137.77 के स्ट्राइक से 248 रन बनाए हैं। ...अधिक जानकारी
17:46 (IST) 27 May 2026

गुजरात टाइटंस स्क्वाड

अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, इशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, स्मरण रविचंद्रन, नितीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन, प्रफुल हिंगे, अनिकेत वर्मा, लियाम लिविंगस्टोन, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, कामिंडू मेंडिस, जीशान अंसारी, गेराल्ड कोएत्जी, दिलशान मदुशंका, क्रेन्स फुलेत्रा, ओंकार तरमाले, आरएस अंबरीश, अमित कुमार।

17:33 (IST) 27 May 2026

राजस्थान रॉयल्स स्क्वाड

यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, दसुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, यशराज पुंजा, बृजेश शर्मा, रविंद्र जडेजा, सुशांत मिश्रा, अमन राव पेराला, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे, एडम मिल्ने, संदीप शर्मा, शिमरोन हेटमायर, कुलदीप सेन, युद्धवीर सिंह चरक, क्वेना मफाका, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, इमनजोत सिंह चहल, विग्नेश पुथुर।

17:30 (IST) 27 May 2026
आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स-सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला 2 बार हुआ

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स का इस सीजन दो बार आमना-सामना हुआ। दोनों बार राजस्थान रॉयल्स ने जीत दर्ज की थी। सनराइजर्स ने पहले मैच में 57 और दूसरे मैच में 5 विकेट से जीत दर्ज की थी।

17:29 (IST) 27 May 2026

IPL इतिहास में हिट विकेट आउट होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट, साई सुदर्शन इस मामले में रहे सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली

आईपीएल 2026 के क्वालिफायर 1 में साई सुदर्शन का बल्ला छूटा और स्टंप में जा लगा। इसके बाद वह हिट विकेट होकर पवेलियन लौटे। उनके साथ दूसरी बार आईपीएल में ऐसा हुआ। इस लीग में अभी तक कुल 15 खिलाड़ी हिट विकेट आउट हुए हैं। ...अधिक जानकारी
17:26 (IST) 27 May 2026

हेड टू हेड रिकॉर्ड

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 23 मैच में सनराइजर्स ने 14 में जीत दर्ज की है। राजस्थान रॉयल्स ने 9 मैच जीते हैं।

17:23 (IST) 27 May 2026

एलिमिनेटर जीतने वाली टीम क्वालिफायर-2 में गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच जीतने वाली टीम की क्वालिफायर-2 में गुजरात टाइटंस से भिड़ंत होगी, जिसे क्वालिफायर-1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा।

17:20 (IST) 27 May 2026

करो या मरो का मैच

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स के लिए करो या मरो का मैच है। एलिमिनेटर में हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी।

17:18 (IST) 27 May 2026

न्यू चंडीगढ़ में मुकाबला

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स एलिमिनेटर मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा।

17:16 (IST) 27 May 2026

नमस्कार!

नमस्कार! इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में बुधवार (27 मई) को एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। मैच और खेल जगत की खबरों से जुड़ी जानकारी के लिए जनसत्ता के साथ जुड़े रहें।