इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में 220 से ज्यादा के स्कोर बनना और चेज होना आम हो गया है। राजस्थान के सवाई मान सिंह स्टेडियम में शुक्रवार (1 मई) को दिल्ली कैपिटल्स ने 226 रनों के लक्ष्य को 19.1 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। आईपीएल के इस सीजन में 7वीं बार 220 से ज्यादा का लक्ष्य हासिल हुआ। बीते 6 दिन में पांचवीं बार 220 से ज्यादा का लक्ष्य हासिल हुआ। दो बार 240 से ज्यादा का लक्ष्य हासिल हुआ।

मुंबई इंडियंस ने 29 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 221 रनों का लक्ष्य हासिल किया था। 11 अप्रैल 2026 को पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 220 रनों का लक्ष्य हासिल किया। 25 अप्रैल को पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 265 रनों किया।

6 दिन में 5वीं बार किया कमाल

25 अप्रैल को ही सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 229 रनों का लक्ष्य हासिल किया। 28 अप्रैल 2026 को राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 223 रनों का लक्ष्य हासिल किया। 29 अप्रैल 2026 को सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 244 रनों का लक्ष्य हासिल किया। 1 मई को दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 226 रनों का लक्ष्य हासिल किया।

IPL 2026 में सबसे बड़े रन-चेज़ 220+ रनों के सफल लक्ष्य | IPL 2026 सर्वोच्च चेज़ सभी मैच टीम प्रदर्शन 265 IPL 2026 का

सर्वोच्च लक्ष्य 7 सफल चेज़

(220+ रन) 233 औसत

सफल लक्ष्य सर्वोच्च रन-चेज़ पंजाब किंग्स ने 265 रनों का लक्ष्य हासिल किया 25 अप्रैल 2026 को पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 265 रनों का विशाल लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया — यह IPL का सबसे बड़ा सफल रन-चेज़ है। इसी दिन सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 229 रनों का लक्ष्य भी चेज़ किया। बल्लेबाज़ी का दबदबा 220+ के लक्ष्य अब सुरक्षित नहीं IPL 2026 में 220 से अधिक रनों के सभी 7 लक्ष्य सफलतापूर्वक चेज़ किए गए। मार्च से मई के बीच हर हफ्ते एक बड़ा रन-चेज़ देखने को मिला, जो इस सीज़न में बल्लेबाज़ों के दबदबे को दर्शाता है। तारीख चेज़ करने वाली टीम विरोधी टीम लक्ष्य 25 अप्रैल पंजाब किंग्स दिल्ली कैपिटल्स 265 29 अप्रैल सनराइजर्स हैदराबाद मुंबई इंडियंस 244 1 मई दिल्ली कैपिटल्स राजस्थान रॉयल्स 226 25 अप्रैल सनराइजर्स हैदराबाद राजस्थान रॉयल्स 229 28 अप्रैल राजस्थान रॉयल्स पंजाब किंग्स 223 29 मार्च मुंबई इंडियंस कोलकाता नाइट राइडर्स 221 11 अप्रैल पंजाब किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद 220 टीम विश्लेषण SRH और PBKS सबसे आगे सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स — दोनों ने 2-2 बड़े रन-चेज़ जीते। राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स ने 1-1 जीत दर्ज की। मुंबई इंडियंस ने 1 चेज़ जीता लेकिन 1 में लक्ष्य देने वाली टीम बनी। 2 चेज़ जीते सनराइजर्स हैदराबाद 2 चेज़ जीते पंजाब किंग्स 1 चेज़ जीता राजस्थान रॉयल्स 1 चेज़ जीता दिल्ली कैपिटल्स 1 चेज़ जीता मुंबई इंडियंस 0 चेज़ जीते कोलकाता नाइट राइडर्स स्रोत: IPL 2026 | डेटा: 29 मार्च – 1 मई 2026 Jansatta InfoGenIE

वैभव पहला छक्का लगाते ही तोड़ देंगे पोलार्ड का धांसू रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी के नाम आईपीएल 2026 की 9 पारियों में ही 400 रन दर्ज हैं। अब दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में एक नया रिकॉर्ड उनका इंतजार कर रहा है। वह एक छक्का लगाते ही दो कमाल करेंगे और पोलार्ड को पीछे छोड़ देंगे। पूरी खबर पढ़ें।