IPL 2026 DC vs RCB 39th Match Date, Timing, Venue, Team Squad, Player List: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का 39वां मैच दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक सात मैच खेले हैं। इसमें उसने तीन में जीत हासिल की है, जबकि चार में हार का सामना किया है। उसके छह अंक हैं।

दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में सातवें नंबर पर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी अब तक सात मैच खेले हैं। इसमें उसने पांच में जीत हासिल की है, जबकि दो में हार झेली है। उसके 10 अंक हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है।

दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हेड-टू-हेड

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अब तक 34 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें RCB का पलड़ा भारी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 34 में 20 मुकाबले जीते हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स 13 मैच एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला) ही अपने नाम कर पाई है। हालांकि, 2023 के बाद से दोनों टीमों के बीच बराबरी का मुकाबला रहा है।

इस दौरान दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दोनों ने तीन-तीन मैच जीते हैं। अरुण जेटली स्टेडियम (पूर्व में फिरोजशाह कोटला) में RCB के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स सिर्फ चार मैच जीत पाई है, जबकि RCB ने इस मैदान पर सात बार जीत हासिल की है।

अरुण जेटली स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच अरुण जेटली स्टेडियम की पिच नंबर 5 पर खेला जाएगा। यह वही पिच है जिस पर इस सीजन की शुरुआत में गुजरात टाइटंस ने 210 रन बनाए थे और दिल्ली कैपिटल्स आखिरी गेंद तक चले रोमांचक मुकाबले में सिर्फ एक रन से पीछे रह गई थी। आईपीएल 2025 के बाद से इस मिली-जुली मिट्टी वाली पिच पर खेले गए चार मुकाबलों में पहली पारी का औसत स्कोर 197 रन रहा है, इसलिए आप एक और हाई-स्कोरिंग मैच की उम्मीद कर सकते हैं।

दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग 11

दिल्ली कैपिटल्स कैंप की बात करें तो लुंगी एनगिडी टीम होटल लौट आए हैं। उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं लगी है, लेकिन उनके जल्द ही खेलने की संभावना कम है। रिजर्व खिलाड़ियों में काइल जैमीसन और दुष्मंता चमीरा ही उनकी जगह लेने के लिए सबसे सही विकल्प हैं। जितेश शर्मा को कुलदीप यादव और अक्षर पटेल के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा है।

जितेश शर्मा ने इन दोनों के खिलाफ क्रमशः 32 और 15 रन बनाए हैं और उस दौरान उनका स्ट्राइक रेट क्रमशः 110.34 और 78.94 रहा है। दिल्ली कैपिटल्स के इन दोनों स्पिनर्स ने टी20 मैचों में इस विकेटकीपर को चार बार आउट किया है। यह आंकड़ा बताता है कि मध्य के ओवर्स में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात करें तो फिल सॉल्ट दिल्ली के मैच से बाहर हो गए हैं, लेकिन एक दिन पहले ट्रेनिंग के दौरान रसिख सलाम डार पूरी तरह फिट और चुस्त नजर आये। अपने पहले IPL सीज़न में पथुम निसांका का प्रदर्शन उतार-चढ़ाव भरा रहा है। ज्यादातर मौकों पर वह पावरप्ले के अंदर ही अपना विकेट गंवा बैठे हैं।

सोमवार को उनका सामना भुवनेश्वर कुमार से होगा। भुवनेश्वर कुमार ने T20 के चार मैचों में उन्हें तीन बार आउट किया है और 24 गेंद में सिर्फ 22 रन ही दिये हैं। RCB इस कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। भुवनेश्वर ने सभी T20 मैचों में केएल राहुल और नितीश राणा को भी 2-2 बार आउट किया है।

दिल्ली कैपिटल्स की संभावित XII: पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश राणा, समीर रिजवी, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), काइल जैमीसन/दुष्मंता चमीरा, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, टी नटराजन, आकिब नबी।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की संभावित XII: जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, रसिख सलाम डार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा।

दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

मुकाबला: IPL 2026 का 39वां मैच, दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

IPL 2026 का 39वां मैच, दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच की तारीख: 27 अप्रैल 2026 (सोमवार)

27 अप्रैल 2026 (सोमवार) टॉस का समय: शाम 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

शाम 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार) समय: शाम 7:30 बजे (भारतीय समयानुसार)

शाम 7:30 बजे (भारतीय समयानुसार) मैदान: अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली।

अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली। सीधा प्रसारण: मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स मैच भारत में टीवी पर Star Sports (स्टार स्पोर्ट्स) नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर LIVE उपलब्ध होगा।

मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स मैच भारत में टीवी पर Star Sports (स्टार स्पोर्ट्स) नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर LIVE उपलब्ध होगा। लाइव स्ट्रीमिंग: मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स मैच की भारत में लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar वेबसाइट और ऐप पर उपलब्ध होगी।

दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच से जुड़े रोचक तथ्य

विराट कोहली आईपीएल रन-चेज में 21 पारियों में केवल एक बार एकल अंक के स्कोर पर आउट हुए हैं।

आईपीएल रन-चेज में 21 पारियों में केवल एक बार एकल अंक के स्कोर पर आउट हुए हैं। 2023 के बाद से विराट कोहली ने जब-जब अर्धशतक बनाया उसमें से आरसीबी ने 91.67% मैच जीते। उनके अर्धशतक नहीं बनाने के समय टीम सिर्फ 33.33% मैच ही जीती।

केएल राहुल ने आरसीबी के खिलाफ 18 पारियों में 69.91 की शानदार औसत के साथ 145 से ऊपर का आंकड़ा छूते हुए 839 रन बनाए हैं।

विराट कोहली IPL के किसी एक सीजन में 11वीं बार 400 रन पूरे करने से सिर्फ 72 रन दूर हैं। उनके सबसे करीब शिखर धवन, डेविड वॉर्नर और सुरेश रैना हैं, जिनके नाम नौ-नौ बार यह उपलब्धि दर्ज है।

दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फुल स्क्वाड

दिल्ली कैपिटल्स टीम: पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश राणा, डेविड मिलर, समीर रिजवी, अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार, आकिब नबी डार, विप्रज निगम, लुंगी एनगिडी, आशुतोष शर्मा, दुष्मंता चमीरा, करुण नायर, मिचेल स्टार्क, काइल जैमीसन, रेहान अहमद, पृथ्वी शॉ, अजय जादव मंडल, त्रिपुराना विजय, अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, माधव तिवारी।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम: जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा, रसिख सलाम डार, जॉर्डन कॉक्स, मंगेश यादव, विक्की ओस्तवाल, वेंकटेश अय्यर, फिल साल्ट, जैकब डफी, नुवान तुषारा, अभिनंदन सिंह, स्वप्निल सिंह, विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल।

RCB, मुंबई, पंजाब समेत सभी टीमों के प्लेऑफ में पहुंचने की कितनी संभावना, सहवाग-गावस्कर ने अंक देते हुए बताया

वीरेंद्र सहवाग और रोहन गावस्कर ने आईपीएल 2026 के 38 मैचों के बाद बताया कि किन-किन टीमों के प्लेऑफ में पहुंचने की कितनी संभावना है। इन दोनों पूर्व क्रिकटर्स ने सभी टीमों को रेट भी किया और 10 में से इतने-इतने अंक दिए। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।



