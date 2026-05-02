Chennai Super Kings vs Mumbai Indians Today Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 44वें मैच में शनिवार (2 मई) को चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में होगा। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए दोनों टीमों के लिए जीत जरूरी है। चेन्नई सुपर किंग्स के 8 मैच में 3 जीत के साथ 6 अंक हैं। वह सातवें नंबर पर है। पिछले मैच में गुजरात टाइटंस से 8 विकेट से हार मिली थी। मुंबई इंडियंस के 8 मैच में 2 जीत के साथ 4 अंक हैं। वह अंक तालिका में 9वें नंबर पर है। पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद से 6 विकेट से हार मिली थी। आईपीएल 2026 दोनों टीमों का आमना-सामना हो चुका है। मुंबई इंडियंस को 103 रनों से हार मिली थी। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 40 मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के 19 मैच जीते हैं। मुंबई इंडियंस ने 21 मैच जीते हैं।

Indian Premier League, 2026 Chennai Super Kings

vs Mumbai Indians

Match Yet To Begin ( Day – Match 44 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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