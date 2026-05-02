Chennai Super Kings vs Mumbai Indians Today Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 44वें मैच में शनिवार (2 मई) को चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में होगा। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए दोनों टीमों के लिए जीत जरूरी है। चेन्नई सुपर किंग्स के 8 मैच में 3 जीत के साथ 6 अंक हैं। वह सातवें नंबर पर है। पिछले मैच में गुजरात टाइटंस से 8 विकेट से हार मिली थी। मुंबई इंडियंस के 8 मैच में 2 जीत के साथ 4 अंक हैं। वह अंक तालिका में 9वें नंबर पर है। पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद से 6 विकेट से हार मिली थी। आईपीएल 2026 दोनों टीमों का आमना-सामना हो चुका है। मुंबई इंडियंस को 103 रनों से हार मिली थी। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 40 मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के 19 मैच जीते हैं। मुंबई इंडियंस ने 21 मैच जीते हैं।
Indian Premier League, 2026
Chennai Super Kings
Mumbai Indians
Match Yet To Begin ( Day – Match 44 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
गायकवाड़ बनाम बुमराह
ऋतुराज गायकवाड़ और जसप्रीत बुमराह दोनों का प्रदर्शन खराब रहा है। हालांकि, संजू सैमसन और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ियों के खिलाफ बुमराह का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन ऋतुराज का बुमराह के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन है। दोनों के बीच देखने लायक मुकाबला होगा।
हेड टू हेड रिकॉर्ड
हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 40 मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के 19 मैच जीते हैं। मुंबई इंडियंस ने 21 मैच जीते हैं। 2023 से चेन्नई सुपर किंग्स 5-1 से आगे है।
आईपीएल 2026 में दूसरी बार भिड़ंत
आईपीएल 2026 दोनों टीमों का आमना-सामना हो चुका है। मुंबई इंडियंस को 103 रनों से हार मिली थी।
मुंबई इंडियंस स्क्वाड
विल जैक्स, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, नमन धीर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), रॉबिन मिंज, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, एएम गजनफर, अश्विनी कुमार, शार्दुल ठाकुर, मयंक रावत, रघु शर्मा, कृष भगत, राज बावा, रोहित शर्मा, दीपक चाहर, क्विंटन डी कॉक, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक मार्कंडे, दानिश मालेवार, मोहम्मद सलाहुद्दीन इजहार।
चेन्नई सुपर किंग्स स्क्वाड
संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, अकील होसेन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, मुकेश चौधरी, प्रशांत वीर, रामकृष्ण घोष, मैथ्यू शॉर्ट, एमएस धोनी, मैट हेनरी, स्पेंसर जॉनसन, जकारी फाउलकेस, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, आकाश मधवाल, अमन खान।
मुंबई इंडियंस का सफर
मुंबई इंडियंस के 8 मैच में 2 जीत के साथ 4 अंक हैं। वह अंक तालिका में 9वें नंबर पर है। पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद से 6 विकेट से हार मिली थी।
चेन्नई सुपर किंग्स का सफर
चेन्नई सुपर किंग्स के 8 मैच में 3 जीत के साथ 6 अंक हैं। वह सातवें नंबर पर है। पिछले मैच में गुजरात टाइटंस से 8 विकेट से हार मिली थी।
नमस्कार!
नमस्कार! इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 44वें मैच में शनिवार को चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मैच और खेल जगत से जुड़े अपडेट्स के लिए जनसत्ता के साथ जुड़े रहें।