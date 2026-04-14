IPL 2026 CSK vs KKR 22th Match Date, Timing, Venue, Team Squad, Player List: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का 22वां मुकाबला 14 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 में अब तक चार मैच खेले हैं और सिर्फ एक में जीत हासिल की है। उसके दो अंक हैं और वह आईपीएल 2026 की अंक तालिका में नौवें नंबर पर है। उसने अपने शुरुआती तीनों मुकाबले हारने के बाद चौथे मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 23 रन से हराया था।

कोलकाता नाइट राइडर्स की हालत सीएसके से भी खराब है। उसने आईपीएल 2026 में अब तक एक भी मैच नहीं जीता है। हालांकि, उसके खाते में एक अंक है, क्योंकि छह अप्रैल को पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। ऐसी परिस्थितियों में चेन्नई सुपर किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। ऋतुराज गायकवाड़ की अगुआई वाली चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) अपनी लय बरकरार रखना चाहेगी वहीं, अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) जीत का स्वाद चखना चाहेगी।

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स हेड 2 हेड

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अब तक 31 मैच खेले गए हैं। इनमें चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा भारी है। चेन्नई सुपर किंग्स ने 20, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने 11 में जीत हासिल की है। हालांकि, 2022 से बात करें तो दोनों टीमों ने बराबर तीन-तीन मैच में जीत हासिल की है।

Indian Premier League, 2026 Chennai Super Kings

vs Kolkata Knight Riders

Match Yet To Begin ( Day – Match 22 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

एमए चिंदबरम स्टेडियम की पिच और चेन्नई की मौसम रिपोर्ट

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच जिस पिच पर खेला जाना है, वह सबसे संतुलित पिचों में से एक है। यह पिच नंबर 6 (काली मिट्टी से तैयार) पर खेला जाएगा। एमए चिदंबरम स्टेडियम की इस पिच ने हाल के समय में रात के मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों का साथ दिया है। आईपीएल में इस पिच पर पिछले चार रात के मुकाबलों में तीन में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। फिर भी टॉस जीतने वाली टीमों ने लक्ष्य का पीछा करने का फैसला किया है। दक्षिण भारत में इन दिनों बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है। ऐसे हालात खिलाड़ियों की फिटनेस की परीक्षा लेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच के दौरान आसमान साफ ​​रहेगा।

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित XI

चेन्नई सुपर किंग्स खेमे में एमएस धोनी की वापसी पर अभी कोई साफ जानकारी नहीं है। CSK शायद अब कम से कम एक और मैच के लिए उन्हें बाहर ही रखे और अपनी जीतने वाली टीम के साथ ही खेले। अगर वरुण चौधरी फिट हैं तो CSK के लिए इस स्पिनर के खिलाफ सबसे अच्छा विकल्प शिवम दुबे और कुछ हद तक डेवाल्ड ब्रेविस हैं। चेन्नई सुपर किंग्स को कैमरन ग्रीन के खिलाफ अपने तेज गेंदबाजों पर भी भरोसा करना होगा, क्योंकि इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का नूर अहमद और अकील होसेन दोनों के खिलाफ बहुत अच्छा रिकॉर्ड है।

चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित XI: ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, अकील होसेन, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कम्बोज, गुरजपनीत सिंह।

कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित XII: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, कैमरन ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, नवदीप सैनी, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा।

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

मुकाबला: IPL 2026 का 22वां मैच, चेन्नई सुपर किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स

IPL 2026 का 22वां मैच, चेन्नई सुपर किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच की तारीख: 14 अप्रैल 2026 (मंगलवार)

14 अप्रैल 2026 (मंगलवार) टॉस का समय: शाम 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

शाम 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार) समय: शाम 7:30 बजे (भारतीय समयानुसार)

शाम 7:30 बजे (भारतीय समयानुसार) मैदान: एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई।

एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई। सीधा प्रसारण: चेन्नई सुपर किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच भारत में टीवी पर Star Sports (स्टार स्पोर्ट्स) नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर LIVE उपलब्ध होगा।

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच भारत में टीवी पर Star Sports (स्टार स्पोर्ट्स) नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर LIVE उपलब्ध होगा। लाइव स्ट्रीमिंग: चेन्नई सुपर किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच की भारत में लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar वेबसाइट और ऐप पर उपलब्ध होगी।

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच से जुड़े प्रमुख आंकड़े

साल 2025 से T20 क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ का डॉट-बॉल प्रतिशत 38.4 रहा है। साल 2025 से T20 मुकाबलों में 7 से 15 ओवरों के बीच डेवाल्ड ब्रेविस (170) से बेहतर स्ट्राइक रेट सिर्फ टिम डेविड (171.87) का है।

पिछले IPL की शुरुआत से आयुष म्हात्रे ने पावरप्ले में 180 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। इसकी तुलना में ऋतुराज गायकवाड़ का स्ट्राइक रेट काफी धीमा (129) रहा है। उन्होंने हर 5 गेंद में सिर्फ एक बाउंड्री लगाई है।

साल 2023 से एमएस धोनी ने 25 और ऋतुराज गायकवाड़ ने 23 मैच में CSK की कप्तानी की है। धोनी की कप्तानी में स्पिनरों ने प्रति मैच 8.3 और गायकवाड़ की अगुआई में 6.3 ओवर डाले हैं। धोनी की कप्तानी में स्पिनरों ने गायकवाड़ की तुलना में दोगुने विकेट लिए हैं।

अंगकृष रघुवंशी IPL 2026 में KKR के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज रहे हैं, लेकिन शुरुआत धीमी करते हैं। अंगकृष रघुवंशी ने अपनी पहली 10 गेंद में 119, जबकि अगली 10 गेंद में लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं।

चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का फुल स्क्वॉड

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम: संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, अंशुल कम्बोज, गुरजपनीत सिंह, खलील अहमद, मैथ्यू शॉर्ट, अकील होसेन, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, मैट हेनरी, रामकृष्ण घोष, एमएस धोनी, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, उर्विल पटेल, अमन खान, जैकरी फोल्क्स।

कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, नवदीप सैनी, कार्तिक त्यागी, मनीष पांडे, वैभव अरोड़ा, तेजस्वी दहिया, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, ब्लेसिंग मुजरबानी, सौरभ दुबे, सार्थक रंजन, रचिन रविंद्र, प्रशांत सोलंकी, वरुण चक्रवर्ती, मथीशा पथिराना, उमरान मलिक, दक्ष कामरा।

चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के अगले तीन मुकाबले

चेन्नई सुपर किंग्स

18 अप्रैल: सनराइजर्स हैदराबाद, हैदराबाद।

सनराइजर्स हैदराबाद, हैदराबाद। 23 अप्रैल: मुंबई इंडियंस, मुंबई।

मुंबई इंडियंस, मुंबई। 26 अप्रैल: गुजरात टाइटंस, चेन्नई।

कोलकाता नाइट राइडर्स