इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन का दूसरा मैच उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स (DC) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में चेन्नई के बल्लेबाजों ने दिल्ली के फिरकी गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन की जमकर कुटाई की। यह आईपीएल के इतिहास में दूसरी बार था जब अश्विन ने एक मैच में इतने ज्यादा रन दिये हैं।

इस मैच में अश्विन ने चार ओवर में एक विकेट लेकर 47 रन दिये। यह दूसरी बार है जब ऐसा हुआ है। इससे पहले साल 2018 में किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलते हुए सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ 53 रन दिये थे। इस मैच में अश्विन ने केदार जाधव की नकल करते हुए साइड आर्म गेंदब्जी करने की कोशिश भी की। लेकिन वे चेन्नई के बल्लेबाजों को नहीं रोक पाये। बाएं हाथ के धुरंधर बल्लेबाज सुरैश रैना और इंग्लिश ऑलराउंडर मोईन अली ने उनकी जमकर धुनाई की।

