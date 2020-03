भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर को अपने कमेंट्री पैनल से हटा दिया है। पहले इस बात की अफवाह थी, लेकिन मांजरेकर ने ट्वीट कर खुद ही इसकी पुष्टि कर दी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन वनडे की सीरीज का पहला मैच धर्मशाला में बारिश के कारण 12 मार्च को रद्द हो गया था। इस दौरान टीवी पर सुनील गावस्कर, एल शिवारामाकृष्णन और मुरली कार्तिक सहित बोर्ड के कमेंट्री पैनल के कई कमेंटेटर दिखाई दिए, लेकिन मांजरेकर गायब थे। इसके बाद से चर्चा होने लगी क्या मांजरेकर को कमेंट्री पैनल से हटा दिया गया है।

इस मामले पर मांजरेकर ने रविवार यानी 15 मार्च को ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ‘‘मैंने कमेंट्री को हमेशा अपना सौभाग्य माना, लेकिन कभी इस पर हक नहीं जमाया। यह BCCI पर निर्भर करता है कि वे मुझे चुनते हैं या नहीं। मैं हमेशा उनका सम्मान करूंगा। हो सकता है कि बोर्ड मेरे काम से खुश न हो। मैं इसे एक पेशेवर के रूप में स्वीकार करता हूं।’’ इससे पहले शनिवार को जब बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली से इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने सवाल टाल दिया था।

I have always considered commentary as a great privilege, but never an entitlement. It is up to my employers whether they choose to have me or not & I will always respect that. Maybe BCCI has not been happy with my performance of late. I accept that as a professional.

— Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) March 15, 2020