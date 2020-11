नमस्कार। जनसत्ता.कॉम में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच आईपीएल 2020 के फाइनल के प्लेइंग इलेवन लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। हर फैंस के जेहन में पहला सवाल यही उठ रहा होगा कि क्या दिल्ली कैपिटल्स मुंबई इंडियंस के विजय अभियान को रोक पाएगा। दिल्ली ने जब टूर्नामेंट की शुरुआत की थी, तब वे अपनी प्लेइंग इलेवन को लेकर अनिश्चित थे, क्योंकि उनके कई खिलाड़ी चोटिल थे, लेकिन अब काफी हद तक स्थिति नियंत्रण में हैं।

It's D-Day 💥A shot at glory is here ➡️ Let's get the 🏆, Dilliwalon 💙#MIvDC #Dream11IPL #YehHaiNayiDilli pic.twitter.com/LaC93bNSBp