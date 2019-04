VIDEO: जब शिखर धवन के बेटे और पॉन्टिंग की बेटी ने भी कॉपी किया ‘गब्बर का स्टाइल’

IPL 2019: क्रिकेट सेलिब्रेशन का खेल है जब कोई गेंदबाज विकेट लेता है, बल्लेबाज शतक लगाता है या फिर कोई खिलाड़ी कैच पकड़ता है तो सभी खिलाड़ी उस लम्हें को अपने-अपने अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं। दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज शिखर धवन मैच के दौरान अपने अनोखे अंदाज में सेलिब्रेशन के लिए जाने जाते हैं। जब भी मैदान पर उन्हें सेलिब्रेशन की वजह मिलती है वह ‘थाई-फाइव’ के जरिए अपनी खुशी को जाहिर करते हैं।

वह अपनी ही उपलब्धि के लिए नहीं बल्कि साथी खिलाड़ियों की अपलब्धियों के लिए भी ‘थाई-फाइव’ अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इस बार शिखर के सेलिब्रेशन के अंदाज को उनके बेटे जोरावर धवन ने भी कॉपी किया है। इसका वीडियो इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की टीम दिल्ली कैपिटल्स के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर साझा किया गया है।

Like father, like son!

Zoravar Dhawan with the famous thigh-five celebration ft. Our Head Coach’s daughter! href=”https://twitter.com/hashtag/ThisIsNewDelhi?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#ThisIsNewDelhi #DelhiCapitals @SDhawan25 pic.twitter.com/YUQI5IWa5Y

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) April 20, 2019