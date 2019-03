IPL 2019, RCB vs MI: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वें सीजन का सातवां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच बेंगलूरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में ख़राब अंपायरिंग के चलते आरसीबी को मुंबई इंडियंस ने छह रन से हरा दिया। इस हार के बाद आरसीबी के कप्तान विराट कोहली अंपायरिंग को लेकर बुरी तरह भड़क गए। मैच के बाद उन्होंने कहा कि यह आईपीएल है न कि कोई क्लब क्रिकेट। अंपायर को अपनी आंखें खोलकर रखनी चाहिए थी।

गुरुवार को खेले गए इस मैच में आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने आठ विकेट पर 187 रन का स्कोर बनाया और फिर बेंगलोर को निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट पर 181 रन पर रोक दिया। लेकिन इस मैच की आखिरी गेंद को लेकर एक बड़ा विवाद हो गया। आखिरी गेंद पर आरसीबी को सात रनों की जरूरत थी। लसिथ मलिंगा गेंदबाजी कर रहे थे और सामने थे शिवम दुबे। मलिंगा ने गेंद फेंकी और दुबे ने लॉन्ग ऑन पर शॉट खेला। आरसीबी के बल्लेबाजों ने रन नहीं दौड़ा लेकिन रीप्ले में देखा गया कि मलिंगा का पैर क्रीज से आगे बढ़ा हुआ था। यानी वह एक नो-बॉल थी लेकिन अंपायर ने इसे नोटिस नहीं किया। अगर अंपायर नो बॉल दे देते तो शायद मैच का परिणाम कुछ और हो सकता था।

“We are playing at the IPL level and not playing club cricket. The umpires should have had their eyes open. That is a ridiculous call. If it is a game of margins, I don’t know what is happening. They should have been more sharp and careful out there” – Virat Kohli #NoBall #RCBvMI pic.twitter.com/6nR14WEW3i

