RCB पर बरसे विजय माल्या, विराट कोहली की टीम को बताया ‘कागजी शेर’

IPL 2019, RCB: आईपीएल का 12वां संस्करण लगभग खत्म होने वाला है। हर साल की तरह ये साल भी बेहद रोमांचक रहा। लीग मैच खत्म होने के आखिरी दिन तक सात टीमों ने प्लेऑफ के लिए संघर्ष किया। लेकिन आरसीबी इस संघर्ष का हिस्सा नहीं थी। हरसाल की तरह इस साल भी ख़राब प्रदर्शन के चलते आरसीबी पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई थी। आरसीबी ने सीजन की शुरुआत ही लगातार 6 मैच हारकर की। हालांकि टीम ने लीग के दूसरे हाफ में उन्होंने जीत की लय पकड़ी लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टीम के शर्मनाक प्रदर्शन से नाराज़ टीम के पूर्व मालिक और भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने उन्हें ‘कागजी शेर’ कहा है।

माल्या ने आरसीबी के कप्तान विराट कोहली के इंस्टाग्राम की एक तस्वीर को ट्वीट कर लिखा “हमेशा एक मजबूत लाइनउप रहता है लेकिन सिर्फ पेपर पर। लकड़ी के चम्मच से तबाह। (किसी रेस में आखिरी आने वाले शख्स के लिए उपयोग किया जाने वाला मुहावरा)” बता दें विराट ने आखिरी मैच के बाद इंस्टाग्राम पर दर्शकों की एक तस्वीर शेयर की थी। उस तस्वीर में आरसीबी समर्थकों ने एक बैनर पकड़ा हुआ है और उसमें लिखा है “हम हमेशा अपना सर ऊंचा रखते हैं और आरसीबी के लिए हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा।” इस तस्वीर को शेयर करते हुए कोहली ने लिखा “सभी लोगों के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद – प्रशंसकों, ग्राउंड स्टाफ और सहायक कर्मचारियों सहित पूरी टीम! अगले साल और मजबूत के साथ वापस आएगी।”

Always a great line up but sadly on paper only. Devastated with the wooden spoon. https://t.co/6uYYbXJxVq

— Vijay Mallya (@TheVijayMallya) May 5, 2019