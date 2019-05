IPL 2019: ‘हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे’, इस बार जीतकर भी खूब ट्रोल हुई विराट कोहली की RCB

IPL 2019: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का 54वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए मैच में आरसीबी के युवा बल्लेबाज गुरकीरत सिंह और शिमरोन हेटमायेर ने शानदार अर्धशतक लगते हुए हैदराबाद को चार विकेट से हरा दिया। इस सीजन में लगातार हार का सामना कर रही आरसीबी को इस जीत के बाद भी सोशल मीडिया पर यूजर आरसीबी को ट्रोल कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है हैदराबाद की हार। दरअसल इस हार के बाद हैदराबाद प्लेऑफ की प्लेऑफ में जाने की रह मुश्किल हो गई है। ऐसे में ट्रॉल्स ये कह कर आरसीबी को ट्रोल कर रहे हैं कि खुद तो डूबे साथ में हैदराबाद को भी ले डूबे।

एक यूजर ने कलंक फिल्म का एक डायलॉग ट्वीट करते हुए लिखा “किसी और की बर्बादी अपनी जीत लगती है।” एक ने चितचोर फिल्म का गाना ट्वीट कर लिखा “आज से पहले आज से ज्यादा ख़ुशी आज तक नहीं मिली।” बता दें आरसीबी के लिए ये सीजन अच्छा नहीं रहा। अपने 14 मैचों में वे सिर्फ 5 मैच ही जीत सके। वहीं हैदराबाद के 14 मैचों में 6 मैच जीतकर 12 अंक हैं। आरसीबी के खिलाफ अगर हैदराबाद जीत जाता तो प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर जाता। लेकिन अब कोलकाता नाइट राइडर्स के 13 मैचों में 12 अंक है। ऐसे में सनराइजर्स को केकेआर के मुंबई इंडियंस से बड़े अंतर से हारने की दुआ करनी होगी। अगर आखिरी स्थान पर काबिज किंग्स इलेवन पंजाब कल चेन्नई सुपर किंग्स को हरा देती है तो उसके भी 12 अंक हो जाएंगे। ऐसे में नेट रनरेट से फैसला होगा और हैदराबाद का रूञ्रते सबसे अच्छा है और वो प्लेऑफ में पहुंच जाएगा।

RCB beats SRH and stops them from qualifying for playoff

Meanwhile RCB- #RCBvsSRH pic.twitter.com/lgeTijorx9

— nadaan_.-._parinda_ (@jaypatidar_) May 4, 2019