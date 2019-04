IPL 2019: कुलदीप यादव के वर्ल्ड कप सिलेक्शन पर भड़के टि्वटर यूजर्स! यह है वजह

IPL 2019: कोलकाता नाइट राइडर्स और रायल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेले गए मैच में आरसीबी ने केकेआर को 10 रनों से हरा दिया। ये आरसीबी की इस सीजन की दूसरी जीत थी। कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला गया ये मैच गेंदबाजों के लिए खतरनाक साबित हुआ। दोनों टीमों के गेंदबाजों की इस मैच में जमकर धुनाई हुई। जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी के कप्तान विराट कोहली और ईडन गार्डन्स मैदान मोइन अली ने केकेआर के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी। वहीं दूसरी पारी में युवा बल्लेबाज नितीश राणा और आंद्रे रसेल ने आरसीबी के गेंदबाजों का बुरा हाल कर दिया। इस मैच में सबसे ज्यादा धुनाई केकेआर के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव की हुई। कुलदीप के इस निराशाजनक प्रदर्शन से फैंस भड़क गए और सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना करने लगे।

इस मैच में कुलदीप ने चार ओवर में 14.8 की इकॉनमी से 59 रन लुटाए। ये इस साल किसी भी गेंदबाज द्वारा एक मैच में लुटाए गए सबसे ज्यादा रन हैं। कुलदीप को सबसे ज्यादा मोईन ने मारा। अली ने आते ही कुलदीप यादव की गेंद पर लांग आन पर छक्का जड़कर शुरुआत की। अली ने आंद्रे रसेल और पीयूष चावला को भी मारा लेकिन कुलदीप उनके विशेष निशाने पर रहे। उन्होंने इस चाइनामैन गेंदबाज के तीसरे ओवर में एक चक्का और चौका लगाया। इसके बाद दिनेश कार्तिक ने पारी का 16वां ओवर कुलदीप को सौंपा और मोईन ने इस ओवर में चौकों छक्कों की झड़ी लगा दी। उन्होंने इस ओवर की अंतिम गेंद पर आउट होने से पहले 27 रन बटोर दिए। इसमें तीन छक्के और दो चौके शामिल हैं। एक और लंबा शाट खेलने के प्रयास में वह कैच दे बैठे।

Kuldeep Yadav becomes a totally different bowler when Dhoni is behind the stumps. #KKRvRCB

Please tell me that Kuldeep Yadav is not in our world cup team. #rcbvskkr

— Runner

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App