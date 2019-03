IPL 2019 Tickets Booking Online, Mumbai, Delhi, Mohali, Hyderabad, Chennai, Bangalore, Kolkata, Jaipur Matches: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वें सीजन में हिस्सा लेने के लिए सभी टीमें अपनी तैयरियों में जुटी हुई है। 23 मार्च से शुरू हो रहे इस लीग में करीब दो महीने तक आठ टीमें चैंपिंयन बनने के लिए जद्दोजहद करेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पहले हाफ के शेड्यूल की घोषणा कर दी है, वहीं दूसरे हाफ की जानकारी भी जल्द ही दी जाएगी। इस बार सभी टीमों में कुछ बदलाव किए गए हैं, हर फ्रेंचाइजी के साथ नए खिलाड़ी जुड़े हैं। पिछले साल तक दिल्ली डेय़डेविल्स के नाम से जाने जाने वाली दिल्ली की टीम इस सीजन नए नाम दिल्ली कैपिटल्स के साथ मैदान पर उतरेगी। आईपीएल फैंस भी मैच को देखने के लिए उत्सुक हैं, ऐेसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप आईपीएल मैचों के टिकट किस साइट से खरीद सकते हैं।

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरू, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरू अब तीन बार फाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं, लेकिन उसे पहली आईपीएल खिताब जीत की अभी भी तलाश है। विराट कोहली की कप्तानी वाली यह टीम इस सीजन खिताब अपने नाम करना चाहेगी। RCB मैचों के टिकट उनकी आधिकारिक वेबसाइट और BookMyShow पर उपलब्ध रहेंगे।

सनराइजर्स हैदराबाद, राजीन गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम

डेविड वार्नर की वापसी से हैदराबाद की टीम औऱ मजबूत हुई है। पिछले सीजन केन विलियमसन की कप्तानी में फाइनल तक पहुंचने वाली हैदराबाद की कोशिश इस सीजन अपने प्रदर्शन को बरकरार रखने की होगी। हैदराबाद टीम की मैच के टिकट उनके आधिकारिक वेबसाइट के अलावा eventnow.com से ले सकते हैं।

किंग्स इलेवन पंजाब, पंजाब क्रिकेट एसोसिशन (पीसीए) स्टेडियम

आर अश्विन की कप्तानी में पिछले सीजन पंजाब ने टूर्नामेंट की शुरुआत शानदार अंदाज में किया था। हालांकि, बाद में वो लगातार मुकाबले हारकर प्लेऑफ से बाहर हो गई थी। इस सीजन पंजाब में वेस्टइंडीज के निकोलस पूरण की एंट्री हुई है और उनसे टीम को खासी उम्मीदें होंगी। पंजाब के मैचों की टिकट आप इनसाइडर (Insider) से ले सकते हैं।

मुंबई इंडियंस, वानखेड़े स्टेडियम

मुंबई की टीम इस सीजन कुछ नए बदलाव के साथ नजर आएगी। टीम की कप्तानी एक बार फिर रोहित शर्मा के कंधों पर होगी। इस सीजन मुंबई ने टिकट बेचने के लिए BookMyShow के साथ साझेदारी की है। ऐसे में फैंस इस साइट पर जाकर टिकट प्राप्त कर सकते हैं।

दिल्ली कैपिटल्स, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम

दिल्ली की टीम ने इस सीजन अपने साथ अनुभवी भारतीय खिलाड़ी शिखर धवन और ईशांत शर्मा को अपने साथ जोड़ने का काम किया है। दिल्ली ने एक बार फिर भारतीय युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है। दिल्ली कैपिटल्स के मैचों की टिकट Paytm और Insider.in पर उपलब्ध रहेंगे।

चेन्नई सुपर किंग्स, एमए चिदंबरम स्टेडियम

आईपीएल की सबसे लोकप्रिय टीम चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इस बात का अंदाजा इससे ही लगता है कि प्रैक्टिस मैच देखने के लिए ही करीब 12000 दर्शक स्टेडियम पहुंच गए थे। सीएसके ने भी टिकट बेचने के लिए BookMyShow के साथ साझेदारी की है। आप चेन्नई की मैचों की टिकट यहां से खरीद सकते हैं।

कोलकाता नाइट राइडर्स, ईडन गार्डन्स

दिनेश कार्तिक की कप्तानी में केकेआर की कोशिश इस सीजन बेहतर प्रदर्शन करने की होगी। केकेआर ने अपने पुराने खिलाड़ियों पर ज्यादा भरोसा जताया है। इन खिलाड़ियों में आंद्र रसेल, सुनील नरेन, क्रिस लीन और रॉबिन उथप्पा जैसे दिग्गज शामिल है। केकेआर के टिकट BookMyShow पर उपलब्ध होंगे।

राजस्थान रॉयल्स, सवाई मान सिंह स्टेडियम

राजस्थान की टीम में इस सीजन नियमित कप्तान स्टीव स्मिथ की वापसी हुई है। पिछले सीजन स्मिथ की गैरमौजूदगी में टीम का मिडल ऑर्डर कमजोर नजर आया था। इसके अलावा भारत के खिलाफ जीत में अहम भूमिका निभाने वाले ऑस्ट्रेलियाई युवा ऑलराउंडर एस्टन टर्नर भी टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। राजस्थान के मैचों की टिकट BookMyShow पर उपलब्ध रहेंगे।

ऐसे बुक कर सकते हैं टिकट

-BookMyShow या जिस बेवसाइट से आपको टिकट खरीदना है वहां जाएं

– मैच का स्थान और स्टेडियम की सीट को सेलेक्ट करें

– जिस तारीख को मैच है उस तारीख का चयन करें

– बुक नाउ पर जाकर एंटर क्लिक करें

– पेमेंट डिटेल भरें और अपने टिकट बुक करें

-इसके बाद मेल के जरिए इंफॉर्मेशन मिलने पर उसका प्रिंट आउट ले लें।

टिकटों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है–

Hospitality tickets – 5000 या 6000 रुपये

C & E upper tier – 2500 रुपये

C, D and E lower tier – 1500 रुपये

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App