IPL 2019: आईपीएल के 12वें सीजन में रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स ने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स को 8 रन से हरा दिया। इस सीजन चेन्नई की ये लगातार तीसरी जीत है। चेन्नई की इस जीत में सबसे बड़ा योगदान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का रहा। धोनी ने 46 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्के की मदद से नाबाद 75 रन की पारी खेली। आईपीएल में ये उनका 21वां अर्धशतक है। इस दौरान धोनी की किस्मत ने भी उनका बखूबी साथ दिया।

दरअसल, चेन्नई सुपर किंग्स की पारी का छठा ओवर चल रहा था, जिसमें जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी कर रहे थे और स्ट्राइक पर एमएस धोनी खड़े थे। इस बीच ओवर की चौथी गेंद को धोनी ने डिफेंसिव खेला, लेकिन गेंद उनके बल्ले से लगने के बाद उनके जूते में लगी और फिर सीधे स्टंप से टकरा गई। दिलचस्प बात ये रही कि स्टंप पर गेंद लगने के बावजूद गिल्लियां नहीं गिरी, जिस वजह से धोनी को आउट नहीं दिया गया। जिस किसी ने भी ये दृश्य देखा वो धोनी की किस्मत की तारीफ किए बिना नहीं रह सका।

WATCH: Thala Dhoni effect? When even bails refused to fall

— IndianPremierLeague (@IPL) March 31, 2019