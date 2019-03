IPL 2019: मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेले गए मैच में मुंबई के खब्बू बल्लेबाज और सिक्सर किंग युवराज सिंह तब सुर्ख़ियों में आ गए जब उन्होंने आरसीबी के फिरकी गेंदबाज युजवेंद्र चहल को एक ओवर में तीन छक्के मारे। पिछले कुछ समय से लगातार फ्लॉप चल रहे युवी ने जब चहल को लगातार तीन सिक्स मारे तो क्रिकेट प्रेमियों को 6 छक्कों की याद आ गई। युवी स्टुअर्ट ब्रॉड की तरह चहल को भी 6 छक्के मारना चाहते थे लेकिन चौथी गेंद पर वे बॉउंड्री पर कैच आउट हो गए। युवी के इस प्रहार के बारे में जब चहल से पुछा गया तो उन्होंने कहा “मुझे तीन छक्के के बाद स्टुअर्ट ब्रॉड जैसा फील हो रहा था।”

चहल ने ईएसपीएनक्रिकइन्फो से बात करते हुए कहा “मैं आप को सच-सच बताता हूं, जब युवी ने मुझे तीन सिक्स मारे तो मैं स्टुअर्ट ब्रॉड जैसा महसूस कर रहा था।” ईएसपीएनक्रिकइन्फो ने चहल का ये बयान अपने ऑफिसियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया जहां ब्रॉड ने उन्हें जवाब देते हुए लिखा “आशा करता हूं दस साल बाद तुम टेस्ट क्रिकेट में 437 विकेट लेकर मेरी तरह फील करो।” इस रिप्लाई के स्क्रीनशॉट को ईएसपीएनक्रिकइन्फो ने ट्वीट कर लिखा “युवी से सिक्स खाने के बाद स्‍टुअर्ट ब्रॉड ने युजवेंद्र चहल को चैलेंज दिया है।”

Stuart Broad issues a Test challenge to Yuzi Chahal with both having borne the brunt of Yuvraj’s sixes pic.twitter.com/aehV5nxi0T

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) March 29, 2019