IPL 2019: केकेआर को मिली करारी हार, शाहरुख ने ‘प्रिंस ऑफ कोलकाता’ के लिए लिखा यह मैसेज

आईपीएल 2019 का 26वां मुलाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच केकेआर के गढ़ ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में दिल्ली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए केकेआर को सात विकेट से हरा दिया। इस हार के बाद जहां दिल्ली के फैंस बेहद खुश थे वहीं कोलकाता के फैंस निराश नजर आ रहे थे। लेकिन टीम के मालिक और दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खुश भी थे और थोड़ा नाराज भी। केकेआर को मिली हार के बाद शाहरुख ने ‘प्रिंस ऑफ कोलकाता’ सौरव गांगुली को एक मैसेज लिखा है।

शाहरुख़ ने अपने ऑफिसियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर लिखा ” शुभमन गिल और आंद्रे रसेल ने फिर से बेहतरीन प्रदर्शन किया। कोई बात नहीं हम हार गए, लेकिन हमारी बॉलिंग ने थोड़ा निराश किया। इस मैच में जो सबसे सकारात्मक चीज रही, वह है हमारे दादा यानी सौरव गांगुली का इडेन गार्डेन्स में जीतने वाली टीम की तरफ होना। दिल्ली कैपिट्ल्स आपको जीत की बधाई।”

Wonderful play by @RealShubmanGill & @Russell12A yet again. Losing is ok but today we kind of lacked heart, especially bowling, that’s sad. Only positive out of this game was that our Dada @SGanguly99 was at Eden on the winning side. Congrats @DelhiCapitals

