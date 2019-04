IPL 2019: रोहित शर्मा ने क्रिकेट बॉल को मारी किक, होने लगे ट्रोल, देखें VIDEO

IPL 2019 MI vs RR: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वे संस्करण का 27वां मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रायल्स के बीच खेला गया। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज जोस बटलर की आतिशी पारी की मदद से मुंबई को चार विकेट से हरा दिया। ये राजस्थान की सात मैचों में दूसरी जीत है। इस मैच में मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद रोहित शर्मा को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी के दौरान 10वे ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा कृष्णप्पा गौतम को क्रीज़ के बाहर निकल कर सिक्स लगाना चाहते थे। जैसे ही रोहित शॉट मारने के लिए बाहर आए गौतम ने गेंद को वाइड डाल दी। रोहित ने तुरंत गेंद को पर दे मार दिया। अगर गेंद उनके पैर से नहीं लगती तो रोहित स्टंपिंग हो जाते।



रोहित की इस हरकत के बाद सोशल मीडिया उन्हें जमकर ट्रोल कर रहा है। उनके ऊपर मीम्स बनाए जा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा “जब आप बल्लेबाजी कर रहे हों और कोई बोल दे ता थैया ता थैया हों।” एक ने लिखा “जब मां चाहती है आप क्रिकेटर बनो पिता चाहते हैं आप फुटबॉलर बनो लेकिन आपको डांसर बनाना है।” एक ने लिखा “भाई किसी ने रोहित का स्वाग देखा? फुटबॉल खेल रहा है क्रिकेट ग्राउंड पर।” एक ने लिखा “जब मेरा बल्ला नहीं चलता तो मेरा पैर चलता है।”

When you’re in middle of batting and someone plays.. Ta thaiya ta thaiya ho o o…. #MIvRR pic.twitter.com/kUHJOm53jT — Kejriwal Jong Un (@LagbhagSecular) April 13, 2019

When mom wants you to be a cricketer.

Dad wants you to be a footballer.

But you wanted to be a dancer#MIvRR pic.twitter.com/0n2CNLEFCz — ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ (@theesmaarkhan) April 13, 2019

#MIvRR Bhaii kisi ne rohit kaa swag dekhaa , football khelraa hai Cricket ground p. @cricketaakash @jatinsapru @bhogleharsha — Saksham Alag (@saksham_alag) April 13, 2019

That was a good kick by Rohit Sharma to avoid being stumped-out. Football skills in the middle of a cricket pitch. #IPL2019 #MIvRR — RAJESH SAMAL (@rajesh_offical) April 13, 2019

When my bat didn’t support me, my leg will defend my wicket. Rohit escaped from stumping!#MIvRR #CricbuzzLIVE — Jamal (@iamjamaludeen) April 13, 2019

बता दें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस ने क्विंटन डी कॉक के 81 रन की मदद से निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट पर 187 रन का स्कोर खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रायल्स ने बटलर की 43 गेंद में आठ चौके और सात छक्कों से सजी अर्धशतकीय पारी से 19.3 ओवर में छह विकेट पर 188 रन बनाकर इस टूर्नामेंट में दूसरी जीत हासिल की। यह मुंबई इंडियंस की सात मैचों में तीसरी हार थी। बटलर के अलावा टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 21 गेंद में छह चौके और एक छक्के की मदद से 37 रन बनाए थे।

(भाषा इनपुट्स के साथ)

