IPL 2019: इंडियन प्रीमियर लीग(आईपीएल) में सात साल बाद दिल्ली की टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली ने दिल्ली डेयरडेविल्स से अपना नाम दिल्ली कैपिटल्स किया और टीम की किस्मत बदल गई। टीम प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी है और इसकी बड़ी वजह उनकी गेंदबाजी है। दिल्ली ने इस साल लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। इस सीजन दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज गेंदबाज कगिसो रबाडा बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। रबाडा अबतक इस सीजन में खेले गए 12 मैचों में 25 विकेट चटका चुके हैं। पर्पल कैप की रेस में रबाडा सबसे आगे हैं उसके आस-पास कोई भी गेंदबाज नहीं है। ऐसे में बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह ने दिल्ली कैपिटल्स को प्लेऑफ में जाने की बधाई देते हुए रबाडा की तारीफ की। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें उनकी फिल्म गलीबॉय के एक गाने के अंदाज़ में जवाब दिया।

कैपिटल्स ने प्लेऑफ में जाने पर रणवीर ने लिखा ” ये सीजन कैपिटल्स के लिए सॉलिड रहा। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए दिल्ली फ्रेंचाइजी को बधाईयां। कागिसो रबाडा ब्रो यंग चैंपियन।” इसपर दिल्ली कैपिटल्स ने उनकी फिल्म गलीबॉय के गाने “मेरी गली में” के स्टाइल में लिखा ” धन्यवाद रणवीर सिंह, अपने कागिसो रबाडा जैसा कोई हार्डिच नहीं है।” बता दें पर्पल कैप की दौड़ में रबाडा के बाद राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज श्रेयस गोपाल हैं। गोपाल ने 13 मैचों में 18 विकेट चटकाए हैं। इस दौरान उन्होंने एक हैट्रिक भी ली है।

Congrats to Delhi franchise for making it to the playoffs. It’s been a super solid season for the Capitals ! KAGISO RABADA BROOOO !! Young champion !!!! #DCvRCB

