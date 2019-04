‘कॉफी विद करण का बदला ले लिया’, राहुल ने की पांड्या की धुनाई तो मजे लेने लगे यूजर्स

इस साल के शुरुआत में ‘कॉफी विद करण’ नाम के चैट शो में महिलाओं के लिए विवादित टिप्पणियां करने के बाद भारतीय बल्लेबाज लोकेश राहुल और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अचानक विवादों में आ गए थे। इस विवाद के बाद उन्हें निलंबित भी कर दिया गया था। इस चैट शो में लोकेश से ज्यादा टिप्पणियां हार्दिक पांड्या ने की थीं। ऐसे में कुछ लोगों का मानना था कि लोकेश हार्दिक के चलते बैन हो गए थे। बुधवार को आईपीएल में मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच खेले गए मैच में राहुल ने अपने आईपीएल करियर का पहला शतक लगाया। इस दौरान राहुल ने सबसे ज्यादा हार्दिक पांड्या की धुनाई की। इस मैच में पांड्या की बखिया उधड़ती देख फैंस को कॉफी विद करण का वो शो याद आ गया और लोग ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे।

लोकेश राहुल ने इस मैच में समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए 64 गेंदों का सामना करते हुए छह चौकों और छह छक्कों की मदद से 100 रन बनाए। राहुल शरुआत में धीमा खेल रहे थे। लेकिन क्रिस गेल के आउट होने के बाद उन्होंने आक्रामक रूप अख्तियार कर लिया और फिर लगातार बड़े शॉट लगाए। इस दौरान राहुल ने 19वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या के ओवर में तीन छक्कों और एक चौके की मदद से 25 रन बटोरे।

राहुल के द्वारा की गई धुनाई पर सोशल मीडिया में लोग हार्दिक पांड्या के मजे लेने लगे। एक यूजर ने लिखा “हार्दिक से राहुल ने कॉफी का बदला ले लिया।” तो एक ने कहा हार्दिक से राहुल ने तीन गुना लगान वसूल लिया। एक ने लिखा “आज राहुल का कलेजा ठंडा हो गया।”

KL Rahul to Pandya – “That one was for Koffee with Karan” #IPL2019 #MIvKXIP — Rahul Selvam (@iRahulSelvam) April 10, 2019

Interviewer – How was the pitch doing after 13 overs ??

Kl rahul – I don’t know lekin pandya se coffee ka badla lena tha leliya pic.twitter.com/dC82phyObD — Akulissm

