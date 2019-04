IPL 2019, SRH vs KKR Live Cricket Score Streaming: हैदराबाद बनाम केकेआर।

SRH vs KKR, VIVO IPL 2019 Live Cricket Score Streaming Online at Hotstar Live Cricket, Star Sports 1 Hindi, 2 and 3 Live Cricket: सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच रविवार को एक बेहद ही अहम मुकाबला खेला जाना है। दोनों ही टीमों की स्थिति अभी तक एक जैसी ही रही है। हैदराबाद ने शुरुआत शानदार किया था, लेकिन बाद के मैचों में टीम को लगातार हार का सामना करना पड़ा।

वहीं केकेआर भी पिछले कुछ मुकाबलों में अपना प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं कर पाई है। प्लेऑफ के लिये दौड़ कड़ी हो गयी है और ऐसे में दोनों टीमें जानती है कि रविवार का मैच उनके लिये कितना महत्वपूर्ण है। हैदराबाद की टीम बल्लेबाजी में पूरी तरह से सलामी बल्लेबाजों डेविड वार्नर (450 रन) और जॉनी बेयरस्टॉ (365 रन) पर निर्भर रही हैं।

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल मैच को आप रविवार को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनल्स पर देख सकते हैं। हिंदी कमेंट्री के लिए मैच स्टार स्पोर्ट्स हिंदी पर देख सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन होटस्टार भी मैच उपलब्ध रहेगी।