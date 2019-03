IPL 2019: आईपीएल का 10वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए मैच में दिल्ली के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 99 रनों की पारी खेली। आईपीएल में 99 पर आउट होने वाले शॉ दूसरे खिलाड़ी हैं। उनसे पहले भारतीय कप्तान विराट कोहली भी 99 पर आउट हो चुके हैं। शनिवार को खेले गए इस मैच में शॉ ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने अपनी 99 रनों की पारी में 55 गेंदों पर 12 चौके और तीन छक्के लगाए। पृथ्वी की इस पारी की तारीफ हर कोई कर रहा है।

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने पृथ्वी को भारत का दूसरा सहवाग बताया है। उन्होंने पृथ्वी और सहवाग को टैग करते हुए ट्वीट किया “ऐसा लग रहा है भारत ने दूसरा सहवाग ढूंढ लिया है।” पूर्व भारतीय खिलाड़ी संजय मांजरेकर ने लिखा “टेस्ट में शानदार शुरुआत के बाद, मैंने महसूस किया है कि पृथ्वी शॉ एक बहुत ही खास खिलाड़ी हैं। भारतीय क्रिकेट को उन्हें संभल कर रखना चाहिए और सीनियर्स को उन्हें सलाह देना चाहिए।” वहीं मांजरेकर के ट्वीट को क्रिकेट विशेषज्ञ और कमेंट्रेटर हर्षा भोगले ने शेयर करते हुए लिखा “आपकी बात से बिलकुल सहमत हूं। पृथ्वी की केयर करने और सलाह देने की जरुरत है।”

Looks to me like India have found the new @virendersehwag in @PrithviShaw … #IPL2019

Agree on all counts. About the special player, about handling with care and about the mentoring. https://t.co/jyHQDqTFIW

— Harsha Bhogle (@bhogleharsha) March 30, 2019