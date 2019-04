इंडियन प्रीमियर लीग में केकेआर और आरसीबी के बीच शुक्रवार (19 अप्रैल 2019) को खेले गए 35वें मैच में आरसीबी ने जीत दर्ज की। केकेआर को इस मैच में 10 रन से हार झेलनी पड़ी। वहीं आरसीबी की तरफ से कप्तान विराट कोहली ने शतकीय पारी खेली। लेकिन इस मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। केकेआर की तरफ से खेल रहे ‘चाइनामैन’ कुलदीप यादव के एक ही ओवर में आलराउंडर मोईन अली ने 26 रन ठोक दिए। एक ही ओवर में 26 रन देकर कुलदीप इतने आहत हुए कि मैदान पर ही भावुक हो गए। इस दौरान उनकी टीम के खिलाड़ी नीतीश राणा उन्हें हौंसला देते नजर आए।

दरअसल ओवर पूरा होते ही वह मैदान पर ही बैठ गए और उनकी आंख में आंसू दिखाई दिए। मैच में मोईन अली ने सबसे पहले कुलदीप के गेंद पर लॉन्ग ऑन की तरफ पर सिक्स जड़कर शुरुआत की। इसके बाद आंद्रे रसेल और पीयूष चावला की गेंदें भी सिक्स के लिए भेजी, लेकिन कुलदीप को उन्होंने सबसे ज्यादा टारगेट किया। उन्होंने ‘चाइनामैन’ के तीसरे ओवर में छक्का और चौका लगाया। दिनेश कार्तिक ने पारी का 16वां ओवर कुलदीप को सौंपा और मोईन ने इस ओवर की अंतिम गेंद पर आउट होने से पहले 27 रन ठोक दिए। लेकिन तबतक उनकी टीम को काफी नुकसान हो चुका था। गौरतलब है कि कुलदीप यादव आईपीएल 12 में अबतक कुछ कमाल नहीं कर सके हैं। उन्होंने अबतक सिर्फ 71.50 की औसत से महज चार विकेट ही हासिल किए हैं।

English Cricketer Moeen Ali smashed 26 runs To Kuldeep Yadav he conceded 59 runs in his quota of four overs against RCB Kuldeep burst in to tears! pic.twitter.com/WK5xxmj43l

