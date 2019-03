IPL 2019: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का 12वां संस्करण शुरू हो चुका है। हर साल की तरह इस साल भी आईपीएल फैंस के दिलों में छाया हुआ है। अब तक खेले गए पांच मैचों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। जहां सभी खिलाड़ी अपनी तीव्रता और प्रदर्शन के साथ दर्शकों के दिल में छाए हुए हैं वहीं कमेंटेटर्स और एक्सपर्ट भी अपना-अपना योगदान दे रहे हैं। इस टूर्नामेंट का पांचवां मैच मंगलवार को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। इस मैच के बाद इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी केविन पीटरसन ने पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावसकर के साथ एक मजेदार तस्वीर ट्वीट की। केपी के ये तस्वीर ट्वीट करते ही फैंस ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी और तस्वीर वायरल हो गई।

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और सुनील गावस्कर टूर्नामेंट में कमेंट्री ड्यूटी पर हैं। दोनों खिलाड़ी दिल्ली और चेन्नई के बीच खेले जा रहे मैच में कमेंट्री कर रहे थे। मैच के बाद दोनों खिलाड़ी दर्शकों से लाइव बात कर रहे थे। इस दौरान गावसकर ने कुछ ऐसा किया जिसे देख आप अपनी हसी नहीं रोक पाएंगे। जाहिर है पीटरसन लम्बाई में गावस्कर से बहुत ऊंचे हैं। हाइट में उनकी बराबरी करने के लिए गावस्कर एक बॉक्स के ऊपर खड़े हो गए। पीटरसन ने उनकी इस फनी हरकत की तस्वीर ट्विटर पर डाल दी। केपी ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा “हां ये आज शाम को हुआ सनी इज़ ए लीजेंड।”

Yes! This happened on air this evening…

Sunny Is A Legend! pic.twitter.com/H0sxEx23PS

— Kevin Pietersen (@KP24) March 26, 2019