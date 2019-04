कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी हैरी गुर्नी ने शुक्रवार (19 अप्रैल 2019) को सोशल मीडिया पर एक यूजर को जमकर लताड़ लगाई। दरअसल यूजर ने ऐसा कमेंट किया जिससे हैरी गुर्नी को उन्हें करारा जवाब देना ही पड़ा। गुर्नी ने अपने आधिकारिक ट्वीटर अकाउंट पर केकेआर के अगले मैच से जुड़ा एक ट्वीट किया कि ‘मैं इस हफ्ते घरेलू मैदान पर होने वाले डबल हेडर के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता।’

Can’t wait for the double header this weekend. Packed house again tomorrow night, who is coming? @KKRiders pic.twitter.com/qJTwnOW3S3 — Harry Gurney (@gurneyhf) April 18, 2019

इस पर एक यूजर ने कमेंट किया कि ‘आप सिर्फ पैसों के लिए जोकरों के क्रिकेट का हिस्सा हैं।’ यूजर ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) को जोकरों का खेल बताया। यूजर के इस कमेंट पर गुर्नी ने रिप्लाई करते हुए लिखा ‘टी20 को जोकरों का क्रिकेट बोलना आपकी अज्ञानता को दिखाता है। हां मैं इस लीग में खेल रहा हूं…धन्यवाद।’

1. Your lack of punctuation means that this tweet could be interpreted in many different ways.

2. Calling t20 clown cricket is pretty ignorant, but…

3. Yes I am, thanks. https://t.co/Eo1orbxiLh — Harry Gurney (@gurneyhf) April 19, 2019

यूजर यही नहीं रुका उसने एक और कमेंट किया ‘मैं अज्ञानी नहीं हूं लेकिन यह भारत जाकर किसी बेकार लीग में खेलने का कोई मतलब नहीं।’ इसके बाद गुर्नी ने कहा ‘लगता है मेरे समझाने के बाद भी आपकी जानकारी में अभी भी कमी है। बता दूं आईपीएल दुनिया में खेले जाने वाली छठी सबसे बड़ी लीग है।

1. Your punctuality hasn’t improved despite my feedback.

2. IPL is the sixth most watched league of all sports in the entire world. https://t.co/cb84IWfI8o — Harry Gurney (@gurneyhf) April 19, 2019

बता दें कि इंग्लिश क्रिकेट हैरी गुर्नी केकेआर के लिए गेंदबाजी करते हैं। उन्होंने केकेआर के पिछले चार मैचों में से तीन मैच खेले हैं। उन्हें लॉकी फर्ग्यूसन की जगह टीम में शामिल किया गया है। 7 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपना डेब्यू मैच में उन्होंने चार ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट हासिल किए थे। 32 वर्षीय हैरी गुर्नी टेस्ट क्रिकेट से पहले ही रिटायरमेंट ले चुके हैं।

गौरतलब है कि शुक्रवार को कोलकाता के ईडन गार्डंस में खेले गए मैच में आरसीबी ने कोलकाता को 10 रनों से पटखनी दे दी। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान विराट कोहली के शानदार शतक की बदौलत निर्धारित 20 ओवरों में 213 रनों का स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में खेलने उतरी कोलकाता की शुरुआत अच्छी नहीं रही और आरसीबी ने 10 रनों से जीत दर्ज की।

