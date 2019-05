IPL 2019: अनिल कुंबले के बाद यह कारनामा करने वाले दूसरे गेंदबाज बने जसप्रीत बुमराह

आईपीएल सीजन 12 मुंबई इंडियंस और जसप्रीत बुमराह दोनों के लिए एक यादगार बीता है। मुंबई को जहां एक रन से जीत मिली। वहीं, जसप्रीत बुमराह को बेहतरीन गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के खिलाफ फाइनल में गेंद के बुमराह ने जबरदस्त कमाल दिखाया था। अंतिम चार ओवर में चेन्नई की टीम को 42 रन की जरूरत थी। बुमराह ने 17वें ओवर में मात्र 4 रन दिए। जिसके बाद चेन्नई को तीन ओवर में 38 रन की जरूरत थी।

बुमराह ने अंतिम समय तक मैच में जान डाले रखी और उन्होंने आखिरी ओवर मलिंगा के रखा जिसमें चेन्नई की टीम को 9 रन की जरूरत थी।इस मैच में धोनी की टीम आखिरी ओवर में मात्र 7 रन ही बना सकी और एक रन से मैच हार गई। बुमराह ने अपने चार ओवरों में 2/14 के शानदार आंकड़े के साथ मुंबई की जीत तय की। वह पूर्व भारतीय स्पिनर अनिल कुंबले के बाद आईपीएल फाइनल में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार पाने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए।

@Jaspritbumrah93 became only the second bowler to win a Man of the Match Award in an @IPL final#OneFamily #CricketMeriJaan #MumbaiIndians pic.twitter.com/InM5qz1Gfj

— Mumbai Indians (@mipaltan) May 17, 2019