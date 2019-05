होटल के खाने पर भड़क गए हरभजन सिंह, टि्वटर पर यूं निकाली भड़ास

चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार फिरकी गेंदबाज हरभजन सिंह ने ट्विटर पर एक पोस्ट डाला है। भज्जी ने उस पोस्ट के जरिए भारत में होटलों की दूसरी सबसे बड़ी होटल श्रृंखला आईटीसी की सर्विस को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। दरअसल आईपीएल की सभी टीमें जब भी किसी शहर में जाती हैं तो वहां आईटीसी होटल में ही रूकती हैं। भज्जी चेन्नई और मुंबई के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले के लिए हैदराबाद के आईटीसी काकतीय में ठहरे हुए हैं। इस दौरान भज्जी आईटीसी काकतीय की सर्विस और खाने की क्वालिटी को लेकर नाराज़ नजर आए और उन्होंने इस बात की शिकायत ट्विटर पर की है।

भज्जी ने ट्वीट कर लिखा “मैं आईटीसी होटल में जितना अन्य सभी शहरों में रहना पसंद करता हूं उतना ही हैदराबाद की आईटीसी काकतीय में रहना पसंद नहीं करता। क्योंकि यहां कोई ध्यान नहीं देता कि खाना ठीक से पका है या नहीं। ड्यूटी मैनेजर से लेकर रूम सर्विस तक कोई भी किसी भी कॉल का कोई जवाब नहीं देत। वे बहुत ज्यादा बिजी लगते हैं।” भज्जी के ये ट्वीट करते ही लोग आईटीसी को ट्रोल करने लगे। किसी ने भज्जी को होटल बदलने कहा तो किसी ने उन्हें स्विगी से बिरयानी आर्डर करने का सुझाव दिया। इस दौरान आईटीसी ने भी भज्जी को ट्वीट कर मांफी मांगी। आईटीसी ने लिखा ” हमें सूचित असुविधा के लिए खेद है। हमारी टीम इसे प्राथमिकता पर देख रही है। शीघ्र ही एक वरिष्ठ प्रतिनिधि आपके पास पहुंचेगा।”

As much as I love staying with you @ITCHotels in all the other cities ..I hate staying at #ITCKAKATIYA Hyderabad..No one cares bout food cooked properly or not.. No one respond to the calls from duty manager to room service..They seems to be to busy for the guests

