VIDEO: यूं आउट हो रहे आरसीबी कप्तान कि फैंस भी पूछ रहे- क्या हुआ विराट कोहली को

IPL 2019: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली इस सीजन में अबतक कुछ खास नहीं कर पाए हैं। शायद यही वजह है कि उनकी टीम अंकतालिका में आखिरी स्थान पर है। इस सीजन में अबतक कोहली ने 34.75 के औसत से आठ मैचों में दो अर्धशतक की मदद से 278 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 124.66 का रहा है। कोहली हर मैच में अच्छी शुरुआत कर रहे हैं लेकिन उसे बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। पिछले कुछ मैचों में जिस तरीके से कोहली आउट हो रहे हैं उस से फैंस काफी नाराज हैं।

विराट के आउट होने पर आरसीबी के फैंस ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकाला। उनके आउट होने पर एक फैन ने कहा “टीम के ख़राब प्रदर्शन के चलते कोहली दवाब में खेल रहे हैं।” एक ने लिखा “विराट विजय माल्या के पापों के चलते सफर कर रहे हैं।” एक फैन ने लिखा “विराट को ऐसा खेलते देख बुरा लगता है। हर मैच में यही कहानी है।” बता दें इस सीजन में विराट के नेतृत्व वाली आरसीबी अब तक खेले गए आठ मैचों में सात मैच हार चुकी है।

It just breaks my heart to see @imVkohli like that, match after match #MIvRCB #IPL12 @RCBTweets

— Preeti (@Dignified_Prity) April 15, 2019