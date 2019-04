VIDEO: हार के जबड़े से जीत छीन लाई मुंबई इंडियंस, ड्रेसिंग रूम से मैदान में कूद पड़े खिलाड़ी

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वें संस्करण का 24वां मैच मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच खेला गया। इस रोमांचक मैच में मुंबई इंडियंस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पंजाब को तीन विकेट से हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस हाई स्कोरिंग मैच में मुंबई के नियमित कप्तान रोहित शर्मा चोट के चलते नहीं खेले थे। उनके स्थान पर पोलार्ड ने कप्तानी की। लेकिन पोलार्ड ने रोहित की कमी नहीं खलने दी। पोलार्ड ने 31 गेंदों पर 10 छक्के और तीन चौकों की मदद से 83 रनों की विस्फोटक पारी खेल मुंबई इंडियंस को जीत दिलाई। जैसे ही मुंबई जीता ड्रेसिंग रूम में बैठे सारे खिलाडी कूद पड़े।

शुरुआती झटकों के बाद मुंबई का इस लक्ष्य को पाना मुश्किल लग रहा था, लेकिन कप्तान पोलार्ड ने एक छोर अकेले आतिशी बल्लेबाजी करते हुए पंजाब के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी। बता दें इस मैच में किंग्स इलेवन पंजाब के सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल ने शानदार शतक लगाया था। लेकिन राहुल का शतक पोलार्ड की पारी के सामने फीका पड़ गया। यह राहुल का आईपीएल में पहला शतक है। राहुल ने 64 गेंदों का सामना करते हुए छह चौकों और छह छक्कों की मदद से 100 रन बनाए। राहुल का शतक इस आईपीएल का कुल चौथा शतक है। उनसे पहले संजू सैमसन, जॉनी बेयरस्टो और डेविड वार्नर इस संस्करण में शतक जमा चुके हैं। राहुल के अलावा पंजाब के लिए गेल ने 36 गेंदों में तीन चौके और सात छक्कों की मदद से 63 रन बनाए।

