IPL 2019: पहले मैच में हरभजन सिंह की दहाड़, RCB के तीन धुरंधरों को यूं किया आउट

IPL 2019 का आगाज 23 मार्च को हो गया। पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंग्लोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। इस मैच में चेन्नई ने आरसीबी को 7 विकेट से हरा दिया और इस सफर की शुरुआत जीत के साथ की। इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे हरभजन सिंह ने शानदार गेंदबाजी की और चार ओवर में उन्होंने 20 रन देकर 3 अहम विकेट निकाले और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।

उन्होंने विराट कोहली, मोइन अली और एबी डिविलियर्स को पवेलियन की राह दिखाई। इस दौरान उन्होंने अपने नाम एक रिकॉर्ड भी दर्ज किया। दरअसल, आईपीएल में हरभजन सिंह सबसे ज्यादा बार कॉट एंड बोल्ड के रूप में विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। हरभजन सिंह ने अब तक 11 बार ऐसा किया है। उनके बाद ड्वेन ब्रावो ने यह कारनामा 10 बार किया है।

Bhajji roars loud at Chepauk! Harbhajan Singh picked 3 wickets in the first game of VIVO IPL 2019 to push RCB on the backfoot. #CSKvRCB #IPL2019 https://t.co/Aj9sJfMHYY

