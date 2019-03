इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वें संस्करण का पांचवां मैच दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। मंगलवार को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर खेले गए इस मैच में चेन्नई ने पहले गेंद और फिर बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए छह विकेट से ये मैच जीत लिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने शानदार अर्धशतक की मदद से निर्धारित 20 ओवरों में मात्र 147 रन बनाए थे। इस आसान लक्ष्य को चेन्नई ने शेन वाटसन की आतिशी पारी की मदद से 194 ओवर में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया। वाटसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंदों पर चार चौके और तीन छक्के की मदद से 44 रन बनाए। वाटसन के अलावा इस मैच में चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी अच्छी बल्लेबाजी की।

धोनी ने इस मैच में समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंदों में 32 रन बनाए। अपनी इस पारी में धोनी ने एक छक्का भी लगाया। धोनी का ये छक्का उनकी बेटी जीवा को बेहद पसंद आया। दरअसल चेन्नई को जीतने के लिए 8 गेंदों में 8 रन की जरुरत थी। तभी धोनी ने अमित मिश्रा की गेंद पर लम्बा छक्का लगाया। धोनी का ये छक्का देख साक्षी की गोद में बैठी जीवा ख़ुशी से उछलने लगी। बता दें इस छक्के के साथ धोनी आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। इस लिस्ट में 296 छक्कों के साथ पहले नंबर पर वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल हैं।

MS Dhoni hits a SIX and Ziva is there to cheer #IPL2019 #CSKvDC #DCvCSK pic.twitter.com/9ouda156Tz

— Deepak Raj Verma (@DeVeDeTr) March 26, 2019