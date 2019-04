‘हर बार 20 गेंद पर 50 रन नहीं बनते’, धीमी पारी पर हुई आलोचना पर भड़के केएल राहुल

सोमवार को पंजाब और हैदराबाद के बीछ खेले गए मुकाबले में क्रिस गेल के जल्दी पवेलियन लौट जाने के बाद पंजाब की बल्लेबाजी की जिम्मेदारी के एल राहुल के कंधे पर आ गई थी। राहुल क्रीज पर लंबे समय तक टिके रहे लेकिन उनका साथ निभाने वाला कोई बल्लेबाज क्रीज पर रुकता नजर नहीं आया। हालांकि इस दौरान राहुल की पारी धीमी रही जिसको लेकर उन पर निशाना भी साधा गया। उन्होंने 56 गेंद में 79 रन की पारी खेली। उनकी आलोचना इस बात को लेकर हुई कि वह अपनी पारी के शुरुआत में ही ज्यादा रन बना सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

क्रिकेट एक्सपर्ट हर्षा भोगले ट्वीट करते हुए लिखा- ‘केएल राहुल को पारी के अंत में रन मिल रहे हैं। उनकी टीम को यह तब ज्यादा अच्छा लगा होता जब वह ऐसा शुरू में करते। वह 36 गेंद में 39 रन बनाकर खेल रहे थे। उस समय उन रनों की कीमत कुछ और ही होती।’

KL Rahul is getting runs at the tail end of the innings but, in all fairness, his side would have liked a lot more from him earlier. Was 39(36). The runs would have counted for much more then.

