IPL 2019, KXIP vs MI: वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ शनिवार को आईपीएल में अपने 300 छक्के पूरे किए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम को क्रिस गेल और केएल राहुल ने संभली शुरुआत दी। मिचेल मैक्लेनाघन पारी का तीसरे ओवर डालने आए और क्रिस गेल ने इस ओवर में लगातार दो छक्के जड़कर अपने 300 छक्के पूरे किए। गेल इस लिस्ट में सबसे टॉप पर हैं, वहीं आरसीबी के अनुभवी बल्लेबाज एबी डिविलियर्स 193 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद हैं। इससे पहले डिकॉक के अर्धशतक और हार्दिक पंड्या की आखिरी ओवरों में खेली गई तेजतर्रार पारी से मुंबई इंडियंस ने नियमित अंतराल में विकेट गंवाने के बावजूद किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ सात विकेट पर 176 रन बनाए। पिच थोड़ी धीमी थी और ऐसे में पहले बल्लेबाजी का न्यौता पाने वाले मुंबई का स्कोर चुनौतीपूर्ण लग रहा था। डिकॉक ने 40 गेंदों पर छह चौकों और दो छक्कों की मदद से 60 रन बनाये।

वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने 18 गेंदों पर 32 और हार्दिक ने 19 गेंदों पर 31 रन का योगदान दिया। पंजाब की तरफ से मुरूगन अश्विन, हार्डस विलजोन और मोहम्मद शमी ने दो-दो विकेट लिए। रोहित ने फिर से अच्छी शुरुआत की लेकिन वह लगातार दूसरे मैच में अपनी पारी लंबी खींचने में नाकाम रहे।

300 sixes for Gayle in IPL.

No other batsman has even 200 sixes!

AB de Villiers is next with 193 sixes. #KXIPvMI #IPL2019

— amit kumar (@amitkum66253697) March 30, 2019