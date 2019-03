IPL 2019: आखिरी ओवर तक मैच ले जाकर जीतने में माहिर है धोनी की टीम, ये आंकड़ा है सबूत

IPL 2019: मौजूदा चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स ने फिरोजशाह कोटला मैदान में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वें संस्करण के पांचवें मैच में मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स को छह विकेट से हरा दिया। चेन्नई की यह लगातार दूसरी जीत है जबकि दिल्ली को दो मैचों में पहली हार का सामना करना पड़ा है। इस मैच में दिल्ली ने टॉस जीतकर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के शानदार अर्धशतक की मदद से निर्धारित 20 ओवरों में मात्र 147 रन बनाए थे। इस लक्ष्य को चेन्नई सुपर किंग्स ने आखिरी ओवर में पा लिया। ये 25वी बार था जब चेन्नई ने आखिरी ओवर में लक्ष्य हासिल किया हो।

आखिरी ओवर में मैच ले जाकर जीतने में माहिर है महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने दिल्ली के साथ भी यही किया। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल में लक्ष्य का पीछा करते हुए 44 मैच जीते हैं, जिनमें से उन्होंने 25 मैच आखिरी ओवर में जीते हैं। धोनी अक्सर मैच को आखिरी ओवर तक लेकर जाते हैं। मंगलवार को खेला गया मैच भी आखिरी ओवर तक गया था। चेन्नई के सलामी बल्लेबाज शेन वाटसन ने इस मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी। वाटसन ने 26 गेंदों पर चार चौके और तीन छक्के की मदद से 44 रन बनाए थे। वाटसन के अलावाधोनी ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। धोनी ने इस मैच में समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंदों में 32 रन बनाए। अपनी इस पारी में धोनी ने दो चौके और एक छक्का भी लगया था।

Chennai Super Kings have won 44 matches batting second in the IPL, 25 of those wins have come in the 20th over! #DCvCSK #IPL2019

— Rajneesh Gupta (@rgcricket) March 26, 2019