IPL 2018, VIDEO: टी20 में 5000 रन बनाने वाले पहले कप्तान बने धोनी, धुआंधार पारी से बना डाले कई रिकॉर्ड

आईपीएल 2018 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ खेले 24वें मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी महत्वपूर्ण पारी के दम पर टीम को ना सिर्फ जीत दिलाई, बल्कि कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए। बुधवार (25 अप्रैल, 2018) को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के 205 रनों का पीछा करते हुए चेन्नई ने दो गेंद शेष रहते 207 रन बना डाले। धोनी ने अंबाती रायुडू (82) संग नाबाद 70 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने महज एक चौका लगाया, जबकि धुआंधार सात छक्के लगाए। बता दें कि अपनी इस पारी के बाद धोनी अब आईपीएल इतिहास में एक कप्तान के रूप में टी20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। धोनी इस प्रारूप में कप्तान रहते अब तक 5010 रन बना चुके हैं। उनके बाद गौतम गंभीर (4242) ने सबसे अधिक रन बनाए हैं। तीसरे नंबर पर बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली हैं, जो अब तक 3591 रन बना चुके हैं।

मैच के दौरान कई दूसरे रिकॉर्ड भी बने। टी20 इतिहास में ऐसा तीसरी बार हुआ, जब किसी मैच के दौरान 33 छक्के लगे। सबसे अधिक छक्के (34) साल 2016 में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और ओटोगे के बीच खेले मैच के दौरान लगे थे। साल 2016 में ही कोल्ट सीसी और कोलंबो के बीच खेले मैच में भी 33 छक्के लगे थे। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब छक्के और चौकों के अनुपात में बड़ा अंतर था। मसलन, बुधवार के मैच में 33 छक्के लगे, जबकि चौके की कुल संख्या 18 रही। इससे पहले चेन्नई और केकेआर के बीच खेले मैच में दोनों टीमों ने 31 छक्के लगाए, जबकि चौकों की संख्या 20 रही। साल 2017 में दिल्ली और गुजरात के बीच खेले मैच मैं भी 31 छक्के लगे, जबकि चौके 24 लगे।

कप्तान धोनी ने चौथी बार छक्का मारकर टीम को जीत दिलाई है। इसेस पहले उन्होंने केकेआर (2008), पंजाब (2010), पंजाब (2016) और अब बेंगलुरु (2018) के खिलाफ छक्का मारकर अपनी टीम को जीत दिलाई है। लक्ष्य का पीछा कर जीत हासिल करने के मामले में चेन्नई का यह सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है।

Most runs as captain in T20 cricket:

5010 MS DHONI

4242 Gautam Gambhir

3591 Virat Kohli #RCBvCSK #IPL2018 — Rajneesh Gupta (@rgcricket) April 25, 2018

Most sixes in a T20 match:

34 – Central Districts v Otago (New Plymouth 2016)

33 – Colts CC v Colombo CC (Colombo NCC 2016)

33 – RCB v CSK (Bengaluru 2018)#RCBvCSK #IPL2018 — Rajneesh Gupta (@rgcricket) April 25, 2018

Highest ratio of sixes to fours in an IPL match:

1.83 CSK v RCB, Bengaluru, 2018 (33:18)

1.55 CSK v KKR, Chennai, 2018 (31:20)

1.29 DD v GL, Delhi, 2017 (31:24)

1.18 KXIP v RCB, Indore, 2017 (20:17)#RCBvCSK#IPL2018 — Cricbuzz (@cricbuzz) April 25, 2018

Dhoni winning an #IPL match with a six:

vs KKR (Chennai 2008)

vs KXIP (Dharamsala 2010)

vs KXIP (Visakhapatnam 2016)

vs RCB (Bengaluru 2018*)#RCBvCSK #IPL2018 — Rajneesh Gupta (@rgcricket) April 25, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App