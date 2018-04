IPL 2018: VIDEO: जब बाबा का भेष धर बच्चों के बीच पहुंच गया ये दिग्गज क्रिकेटर

जब एक क्रिकेटर भेष बदलकर पहुंचा क्रिकेट के मैदान पर तो कोई भी खिलाड़ी उसे पहचान नहीं सका। अब आप सोच रहे होंगे कि भला किसी क्रिकेटर को भेष बदलने की क्या जरूरत पड़ गई और ऐसा कैसे हो गया कि कोई खिलाड़ी भेष बदलकर मैदान पर आए और दूसरे खिलाड़ी उसे पहचान ना सकें। लेकिन ऐसा हुआ है। जी हां, इस वक्त देश भर में लोगों पर क्रिकेट का बुखार सिर चढ़ कर बोल रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग के धमाल के बीच मैदान पर हर दिन दर्शकों का खूब मनोरंजन हो रहा है। इस बीच महान ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ब्रेट ली क्रिकेट के मैदान पर प्रैक्टिस में जुटे बच्चों के बीच जा पहुंचे।

लंबे बाल और पकी दाढ़ी, मूंछों में ब्रेट ली को वहां मौजूद कोई भी खिलाड़ी पहचान नहीं सका। एक बार तो इस बाबा को देखकर बच्चे हैरान हो गए। बाबा बनकर मैदान पर आए ब्रेट ली ने बच्चों से क्रिकेट खेलने की जिद की और बल्ला थामकर उतर गए बल्लेबाजी करने। बच्चों की गेंद पर ब्रेट ली जानबूझ कर जल्दी आउट हो गए। इसके बाद ब्रेट ली ने जब गेंदबाजी की तो बच्चों ने उनकी गेंद पर उनकी खूब धुनाई की।

थोड़ी देर बाद बाबा (ब्रेट ली) ने फिर से बल्लेबाजी मांगी। इस बार ब्रेट ली ने बच्चों की गेंद पर जमकर शॉट्स लगाए। बच्चों की हर गेंद को ब्रेट ली मैदान के बाहर पहुंचाने लगे। इसके बाद ब्रेट ली ने जब गेंद थामा तो मैदान पर कहर बरप उठा। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तूफानी गेंदबाज के आगे बेचारे नन्हे-मुन्ने बच्चे कहां टिक पाते, सो ब्रेट ली ने एक-एक कर विकेटों की झड़ी लगा दी। लेकिन एक बुजुर्ग इंसान की इस एनर्जी (ऊर्जा) ने वहां मौजूद बच्चों को अचंभित कर दिया। आखिरकार छोटे-छोटे बच्चों से रहा नहीं गया और उन्होंने बाबा से पूछ ही लिया कि आप इतनी उम्र में इतनी अच्छी क्रिकेट कैसे खेल रहे हैं?

इसके बाद बच्चों की बढ़ती उत्सुकता को ब्रेट ली ने भांप लिया। ब्रेट ली ने बच्चों की उत्सकुता को देखते हुए तुरंत अपनी दाढ़ी और मूंछे हटा लीं। मेकअप हटने के बाद बाबा के भेष में ब्रेट ली को देख बच्चे हैरान रह गए। बच्चों ने ब्रेट ली के साथ खूब मस्ती की।

देखें वीडियो:

