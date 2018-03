IPL 2018: इस विदेशी खिलाड़ी को मिल सकती है डेविड वॉर्नर की जगह, हैदराबाद सनराइजर्स ने साधा संपर्क

साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों द्वारा बॉल टैम्परिंग के मामले में स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर पर एक-एक साल का बैन लगा दिया गया है। वहीं, दोनों खिलाड़ियों की आईपीएल 2018 से भी छुट्टी कर दी गई है। आईपीएल फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले डेविड वॉर्नर को टीम की कप्तानी सौंपी हुई थी, लेकिन बॉल टैम्परिंग मामले में उनका नाम आने के बाद उनसे कप्तानी वापस ले ली गई है। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि टीम की कप्तानी भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को सौंपी जा सकती है, लेकिन अब हाल ही में आई खबरों के अनुसार, यह कहा जा रहा है कि एक विदेशी खिलाड़ी को डेविड वॉर्नर की जगह दी जा सकती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वॉर्नर की जगह सनराइजर्स हैदराबाद की कमान श्रीलंकाई खिलाड़ी कुशल परेरा को सौंपी जाने की बात सामने आ रही है। इसका खुलासा बीबीसी के संवाददाता आज़म अमीन द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर किया गया है। अमीन ने लिखा, “आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने डेविड वॉर्नर की जगह कुशल परेरा को कप्तानी सौंपने के लिए संपर्क किया है। फिलहाल, डील फाइनल होनी अभी बाकी है।”

IPL team SunRisers Hyderabad has approached Kusal Janith Perera as a possible replacement for Banned David Warner, deal yet to be finalised

— Azzam Ameen (@AzzamAmeen) March 28, 2018