IPL 2018: चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों ने इमरान ताहिर का चेहरा ‘बिगाड़ा’, जमकर मनाया जश्न

साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी इमरान ताहिर आईपीएल 2018 में चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए खेलने वाले हैं। इमरान ताहिर को उनके द्वारा विकेट लेने के बाद मनाए वाले जश्न के लिए तो लोग जानते ही हैं, लेकिन उनकी गुगली को भी लोग काफी पसंद करते हैं। 27 मार्च को इमरान ताहिर का 39वां जन्मदिन था। इमरान ताहिर का जन्मदिन सुपरकिंग्स ने अपने ही तरीके से मनाया। ताहिर के जन्मदिन के अवसर पर चेन्नई सुपरकिंग्स की टी-शर्ट जैसे रंग वाला पीला केक लाया गया था।

इस टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अन्य खिलाड़ियों के बर्थडे सेलिब्रेशन में तो देखा ही गया है कि वे कैसे बर्थडे मैन को पीछे से पकड़ लेते हैं, ताकि लोग उसे केक लगा सकें। ऐसा ही कुछ उन्होंने इमरान ताहिर के साथ भी किया। ताहिर द्वारा केक काटने के बाद धोनी ने ताहिर को पीछे से पकड़ लिया, जिसके बाद वहां मौजूद अन्य खिलाड़ियों और टीम के सदस्यों ने इमरान ताहिर का केक फेशियल कर डाला। टीम के उप-कप्तान सुरेश रैना ने भी इमरान ताहिर के चेहरे पर खूब केक लगाया।

इमरान ताहिर के जन्मदिन पर चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाड़ियों ने जमकर जश्न मनाया। वहीं, चेन्नई सुपरकिंग्स ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर इमरान ताहिर की एक तस्वीर भी पोस्ट की है, जिसमें उनके पूरे चेहरे पर केक लगा हुआ है और शेर जैसे दहाड़ता है, वे वैसा ही एक्ट कर रहे हैं। वहीं, सोशल मीडिया पर इमरान ताहिर के जन्मदिन के जश्न की कुछ फोटो भी शेयर की गई हैं और ट्विटर यूजर्स इमरान को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपको बता दें कि आईपीएल 2018 की शुरुआत 7 अप्रैल से होने जा रही है, लेकिन मैचों के शुरू होने से पहले ही चेन्नई सुपरकिंग्स को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। चेन्नई सुपरकिंग्स के ऑलराउंडर खिलाड़ी मिशेल सैंटनर घुटने में चोट लगने के कारण खेल नहीं पाएंगे। चोट के कारण उन्हें 6 से 9 महीने तक खेलने से मना किया गया है। चेन्नई सुपरकिंग्स ने न्यूजीलैंड के इस खिलाड़ी को पचास लाख रुपए में खरीदा था।

Mahi Raina Shardul and Karan Sharma in Imran Tahir’s Birthday celebrationHappiest birthday TahirWe are waiting for your celebration and how Raina gonna catch you after you take wicketpic.twitter.com/NW87e5hmya

— Dhoni Addicts (@msdaddicts) March 27, 2018