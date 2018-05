IPL 2018, SRH vs KKR: बैटिंग, बोलिंग, फील्डिंग, हर जगह छाए रहे सिर्फ राशिद खान, कई रिकॉर्ड तोड़ रच डाला इतिहास

राशिद खान ने शुक्रवार (25 मई, 2018) को अपने बेहतरीन हरफनमौला खेल की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें संस्करण के फाइनल में पहुंचा दिया। ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले गए लीग के दूसरे क्वालीफायर मैच में राशिद ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद को अंत में 10 गेंदों में 34 रनों की तूफानी पारी खेली 20 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 174 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर प्रदान किया और फिर अपनी फिरकी में कोलकाता के तीन मुख्य बल्लेबाजों को फंसा उसे लक्ष्य से महरूम रख हैदराबाद को 13 रनों से जीत दिलाई। खास बात यह है कि आईपीएल में अपने इस प्रदर्शन से राशिद खान ने एक मुश्किल रिकॉर्ड भी स्थापित कर दिया है। दरअसल राशिद खान आईपीएल इतिहास के ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिसने किसी टीम के खिलाफ 25 रन बनाने के अलावा तीन विकेट लिए हो, दो कैच लिए हों और एक रन आउट किया हो। राशिद पहले ऐसी विदेशी लेग स्पिनर भी बन गए हैं जिन्होंने एक सीजन में इतने विकेट हासिल किए हों। इससे पहले ये रिकॉर्ड शेन वॉर्न के नाम था जिन्होंने साल 2018 में राजस्थान के लिए 19 विकेट हासिल किए।

फाइनल में हैदराबाद का सामना रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स से होगा जिसने पहले क्वालीफायर में हैदराबाद को मात दी थी। राशिद की आतिशी पारी तब आई थी जब हैदराबाद का 150 के पार जाना भी मुश्किल लग रहा था। उन्होंने अपनी पारी में चार छक्के और दो चौके मारे। वहीं गेंदबाजी में अपने कोटे के चार ओवरों में राशिद ने महज 19 रन देकर तीन विकेट झटका कोलकाता की कमर तोड़ दी। उम्मीद के मुताबिक सुनील नरेन और क्रिस लिन की जोड़ी ने मेजबान टीम को तेज शुरुआत दी। पहले ओवर में हालांकि भुवनेश्वर ने सिर्फ छह रन दिए, लेकिन खलील अहमद द्वारा फेंके गए दूसरे ओवर में लिन और नरेन ने 13 रन लिए। नरने ने तीसरे ओवर में भुवनेश्वर को अपना शिकार बनाया और एक छक्के तथा दो चौकों की मदद से 19 रन बनाए। अगला ओवर लेकर आए सिद्धार्थ कौल ने हालांकि दूसरी गेंद पर नरेन को पवेलियन भेज कोलकाता को पहला झटका दिया। नरेन ने 13 गेंदों में चार चौके और एक छक्के की मदद से 26 रन बनाए।

Rashid Khan is the first player in the IPL history to score 25 runs, take 3 wickets, hold 2 catches & effect a run-out in the same match. #KKRvSRH #SRHvKKR #IPL2018 #IPL

Bat: 34* (10), with 4 sixes

Ball: 3/19 in 4 overs

Field: 2 catches, 1 run out

He had the highest batting strike rate and also the best economy rate.

What an all-round performance from Rashid Khan! #SRHvKKR

— Bharath Seervi (@SeerviBharath) May 25, 2018