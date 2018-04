10 साल बाद KKR के साथ हुआ यह ‘दिलचस्प संयोग’, पॉइंट्स टेबल में भी टॉप पर पहुंची टीम

दिनेश कार्तिक की कप्तानी में खेल रही कोलकाता नाइड राइडर्स (KKR) बुधवार (18 अप्रैल, 2018) को राजस्थान रॉयल्स (RR) को हराकर अंक तालिका में चोटी पर पहुंच गई है। टीम के पांच मैचों में अब कुल 6 पॉइंट्स हो गए हैं। बुधवार को राजस्थान के खिलाफ केकेआर की यह जीत कई मायने में भी काफी महत्वपूर्ण है। सालों बाद राजस्थान को उसके ही गढ़ में हार का मुंह देखना पड़ा है। रिपोर्ट्स की मानें तो साल 2012 के बाद से राजस्थान जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में कोई मैच नहीं हारी थी। टीम ने इस दौरान खेले सभी 9 मैचों में जीत हासिल की थी, लेकिन केकेआर ने उसके इस मजबूत रिकॉर्ड को तोड़ दिया। एक अन्य लिहाज से भी केकेआर के लिए बुधवार का मैच काफी महत्वपूर्ण था। दिलचस्प संयोग यह है कि इस दिन से ठीक दस साल पहले अपना पहला मैच जीतकर केकेआर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची थी, जबकि बुधवार को एक बार फिर मैच जीतकर केकेआर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई।

बता दें कि केकेआर और आरआर के बीच खेले गए 15वें मैच के हीरो कप्तान दिनेश कार्तिक रहे, जिन्होंने छक्का लगाकर जीत दिलाई। हालांकि, मैन ऑफ द मैच नीतीश राणा को चुना गया, जिन्होंने दो ओवर में महज 11 रन देकर दो विकेट हासिल किए। बल्लेबाजी में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 102 के स्कोर पर उथप्पा के आउट होने के बाद राणा ने कार्तिक के साथ 61 रनों की महत्वपूर्ण साझेदरी निभाई। हालांकि, पारी की शुरुआत में क्रिस लिन के जीरो पर आउट होने के बाद टीम खासा दबाव में आ गई। बाद में सुनील नरेन और उथप्पा ने 69 रनों की अहम साझेदारी निभाई। 35 के निजी स्कोर पर नरेन के आउट होने के बाद क्रीज पर नीतीश राणा टिके रहे, जिन्होंने 27 गेंदों में महत्वपूर्ण 35 रन बनाए। इस दौरान आसमानी छक्का भी लगाया।

Exactly 10 years ago, @KKRiders won the first-ever #VIVOIPL match – and they were in top form today as well, cruising to victory in #RRvKKR!#BESTvsBEST pic.twitter.com/koeQFGkPJY

— Star Sports (@StarSportsIndia) April 18, 2018