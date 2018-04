IPL 2018: RCB के प्लेयर्स को मिली नई फिटनेस कोच! इस एक्ट्रेस ने संभाली जिम्मेदारी

तो क्या सचमुच इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंग्लुरु को एक नया कोच मिल गया है? अभी इस बात पर टीम मैनेजमेंट ने तो कुछ नहीं कहा है लेकिन अपने नये फिटनेस कोच को लेकर आरसीबी की टीम काफी चर्चे में है। रॉयल चैलेंजर्स बेंग्लुरु प्रबंधन ने खुद अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर टीम को नया कोच मिलने की बात कही है। इतना ही नहीं टीम प्रबंधन ने इससे संबंधित एक वीडियो भी सोशल साइट पर डाला है। ट्वीट में लिखा गया है कि ‘ब्रेकिंग न्यूज हमें नया फिटनेस ट्रेनर मिल गया है, और कौन हैं वो यह जानने के लिए वीडियो देखें’ । इस वीडियो में आरसीबी के खिलाड़ी अपने नये कोच के साथ फिटनेस ट्रेनिंग लेते नजर आ रहे हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल, पार्थिव पटेल और उमेश यादव अपने ट्रेनर के निर्देशों के मुताबिक ट्रेनिंग कर रहे हैं।

पुशअप करते रॉयल चैलेंजर्स बेंग्लुरु के तीन खिलाड़ी अपनी फिटनेस के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि अब आप यह जानकर तो बिल्कुल ही चौंक जाएंगे कि आखिर आरसीबी टीम के नए फिटनेस ट्रेनर हैं कौन? जी हां, तो इस पूरे वीडियो के आखिरी में नजर आ रहै कि आरसीबी टीम की नई फिटनेस ट्रेनर कोई और नहीं बल्कि मशहूर अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस हैं।

Breaking News! We’ve got a new fitness coach! Watch the video to find out who. #ImaraFitOrFail #PlayBold pic.twitter.com/RDUFLrBySK

— Royal Challengers (@RCBTweets) April 13, 2018