IPL 2018: KXIP की जीत के बावजूद फैन्स पर भड़कीं प्रीति जिंटा, खुद बताई वजह

किंग्स इलेवन पंजाब और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच रविवार को खेले गए मैच में प्रीति जिंटा की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मैच अपने नाम कर लिया था। इस मैच के दौरान एक विवाद भी हुआ, जब किंग्स इलेवन पंजाब की सह-मालिक प्रीति जिंटा स्टेडियम में फैन्स के साथ बहस करती हुई दिखाई दीं। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें प्रीति जिंटा कुछ फैन्स पर गुस्सा करती दिख रही हैं। यह घटना उस वक्त की है, जब प्रीति स्टेडियम में बैठे क्रिकेट प्रशंसकों को टी-शर्ट बांट रही थीं।

फैन्स पर इस तरह गुस्सा दिखाने को लेकर कई लोगों ने प्रीति की आलोचना भी की, लेकिन बाद में प्रीति ने बताया कि आखिर उन्होंने इन फैन्स पर गुस्सा क्यों किया था। प्रीति ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, “दो छोटी लड़कियों को भीड़ ने बुरी तरह से दबा दिया था। मैंने लोगों से हटने के लिए कहा और उन्हें जगह देने को कहा, ताकि वे सांस ले सकें और रोए नहीं।”

2 little girls were being trampled by the crowd. I asked the people to move & give them space so they could breathe & not cry. #safety Ting https://t.co/s7gEithlVP

— Preity zinta (@realpreityzinta) April 17, 2018