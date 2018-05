IPL 2018, DD vs SRH: 3 बल्लेबाजों ने ठोक डाले 300 से ज्यादा रन, IPL में कभी नहीं बना यह रिकॉर्ड

आईपीएल 2018 में दिल्ली डेयरडेविल्स का हार का सिलसिला बखूबी जारी है। गुरुवार (10 मई, 2018) को सरनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सम्मानजनक स्कोर खड़ा करने के बाद भी दिल्ली इसका बचाव नहीं कर सकी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने पांच विकटों के नुकसान पर 187 रन बनाए। विकेटकीपर बल्लेबाज श्रषभ पंत ने महत्वपूर्ण 128 रनों की बड़ी पारी खेली। उन्होंने महज 63 गेंदों में स्कोर यह बनाया। इस दौरान उन्होंने 15 चौकों के अलावा सात छक्के भी लगाए। हालांकि बाद में बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे हैदराबाद के बल्लेबाजों के सामने यह स्कोर भी छोटा साबित हुआ। SRH ने महज एक विकेट खोकर 18.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम की तरफ से धवन ने सबसे अधिक नाबाद 92 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने सिर्फ पचास गेदें खेली। दूसरी तरफ टीम के कप्तान केन विलियमसन ने भी 83 रनों की पारी खेल हैदराबाद की जीत सुनिश्चित की।

बता दें कि मैच के दौरान कई रोचक रिकॉर्ड भी बने। मसलन आईपीएल इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब कि एक ही मैच में तीन खिलाड़ियों ने 80 से ज्यादा रन बनाए हो और तीनों ही नाबाद रहे हो। पंत (128), धवन (92) और विलियमसन (83) नाबाद पवेलियन लौटे। खास बात यह है कि हैदराबाद जैसी टीम के खिलाफ बड़ी पारी खेलने वाले पंत अब दिग्गज खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए। पंथ आईपीएल में दसवें ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो शतक लगाकर भी टीम को जीत दिलाने में नाकाम रहे हैं। लिस्ट में पंत के अलावा सायमंड (117*) साहा (115*), अमला (104*), अमला (104), वाटसन (101), स्टीव स्मिथ (101), सचिन (100*), कोहली (100*), यूसुफ पठान (100) भी इतनी बड़ी पारी खेलकर टीम नहीं जिता पाए। जानकारी के लिए बता दें कि आईपीएल 2018 में सबसे अधिक अर्धशतक (6) जड़ने का रिकॉर्ड अब केन विलियमसन के नाम हैं उन्होंने छह बार 50 या इससे ज्यादा रन बनाए हैं।

Pant 128*

Dhawan 92*

Williamson 83* – The first instance of 3 batsmen scoring 80 or more in an IPL match. #DDvSRH — Bharath Seervi (@SeerviBharath) May 10, 2018

Centuries in losing cause in IPL: 128* PANT

117* Symonds

115* Saha

104* Amla

104 Amla

101 Watson

101 S Smith

100* Tendulkar

100* Kohli

100 Pathan Rishabh Pant is part of a list which includes some of the greatest batsmen – Tendulkar, Kohli, Amla, Steven Smith. — Bharath Seervi (@SeerviBharath) May 10, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App