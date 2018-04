IPL 2018, DD vs RCB: डिविलियर्स की बैटिंग देख इस दिग्गज कमेंटेटर को नहीं हुआ यकीन, कर दी एबी के डीएनए जांच की मांग

IPL 2018, DD vs RCB: अब्राहम डिविलियर्स के नाबाद 90 रन की धुआंधार पारी के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने यहां एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें संस्करण के एक मैच में शनिवार (21 अप्रैल, 2018) को दिल्ली डेयरडेविल्स को छह विकेट से हरा दिया। दिल्ली के खिलाफ डिविलियर्स के आश्यर्यजनक प्रदर्शन पर दिग्गज कमेंटटेर आकाश चोपड़ा ने उनके डीएनए जांच की मांग की है। इस बाबत आकाश चोपड़ा ने ट्वीट कर लिखा है कि मुझे फिर दोहराने दो। हम एबी के डीएनए जांच की मांग करते हैं। क्योंकि क्रिकेट सिर्फ इंसानों के लिए है। बता दें कि दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट पर 174 रन का मजबूत स्कोर बनाया जिसे बेंगलोर ने 18 ओवर में चार विकेट पर 176 रन बनाकर हासिल कर लिया। दिल्ली से मिले 175 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बेंगलोर ने 29 रन के अंदर ही अपने दो विकेट गंवा दिए। लेकिन इसके बाद कप्तान विराट कोहली ने डिविलियर्स के साथ 63 रन की साझेदारी की।

डिविलियर्स ने फिर कोरी एंडरसन के साथ चौथे विकेट के लिए 56 और मंदीप सिह के साथ पांचवें विकेट के लिए 28 रन की अविजित साझेदारी कर 12 गेंद शेष रहते बेंगलोर को जीत दिला दी। डिविलियर्स ने 39 गेंदों पर 10 चौके और पांच छक्के उड़ाए। उन्होंने अपनी पारी के दौरान केवल पांच गेंदें ही खाली निकाली। इस मैदान पर दिल्ली के खिलाफ डिविलियर्स का यह सर्वोच्च स्कोर है। इसके अलावा आईपीएल में रनों का पीछा करते हुए उनका यह सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। वहीं कप्तान विराट कोहली ने 26 गेंदों पर 30 रन में दो चौके और एक छक्का लगाया। क्विंटन डी कॉक ने 16 गेंदों पर एक चौके और एक छक्के के दम पर 18, कोरी एंडरसन ने 13 गेंदों पर एक छकके की मदद से 15 और मंदीप सिंह ने नौ गेंदों पर एक चौके और एक छक्के की बदौलत नाबाद 17 रन का योगदान दिया।

Let me repeat this….

We demand a DNA test of AB DeVilliers….this game is only for humans. Genius. #RCBvDD #IPL

— Aakash Chopra (@cricketaakash) April 21, 2018