VIDEO: महेंद्र सिंह धोनी से पूछा लंबे छक्के मारने का फॉर्मूला, जवाब सुन लगने लगे ठहाके

चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के ‘छक्के’ मैदान पर दर्शकों का खूब मनोरंजन करते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के इस सीजन में सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला खूब बोल रहा है। उनके तूफानी छक्के दर्शकों को खूब पंसद आ रहे हैं। अब महेंद्र सिंह धोनी ने खुद बतलाया है कि आखिर वो कैसे इतने लंबे-लंबे छक्के लगा लेते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के एक प्रोमोशनल इंवेट में महेंद्र सिंह धोनी अपनी टीम के अन्य खिलाड़ियों के साथ पहुंचे थे। इस दौरान शो में आए लोगों ने महेंद्र सिंह धोनी से कुछ सवाल पूछे। शो के दौरान एक शख्स ने धोनी से पूछा कि सर आप इतने लंबे-लंबे शॉट्स कैसे मारते हैं?

इस सवाल का जो जवाब महेंद्र सिंह धोनी ने दिया उसे सुनकर सभी की हंसी छूट गई। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ‘आंख बंद करो, बल्ला ऊपर करो और भगवान का नाम लो, मार दो’। महेंद्र सिंह धोनी के इस मजाकिया जवाब को सुनकर वहां मौजूद लोग ठहाके लगाने लगे। दर्शक दीर्घा से ठहाकों और तालियों की गूंज देर तक सुनाई देती रही।

Oh my god Mahiii…I love youpic.twitter.com/LfPIfxQGGo

— Mahek (@MahekS7) May 8, 2018